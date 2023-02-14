Алюминиевые окна, их преимущества и отличия от металлопластиковых аналогов

Грамотно выбранные оконные системы позволят создать комфортную обстановку в доме и исключить проблемы, возникающие при эксплуатации окон с некачественной фурнитурой. Наиболее надежными считаются окна с алюминиевым профилем. Такие конструкции удобны и практичны в использовании, они не имеют недостатков, характерных для деревянных, пластиковых и металлопластиковых окон.

Алюминиевые окна универсальны, поэтому с их помощью можно остеклять любые объекты — балконы, жилые помещения в многоэтажных домах или в коттеджах, здания промышленного и коммерческого назначения. Такие окна успешно применяются при остеклении магазинов, складов, цехов на предприятиях.

Компании по производству оконных систем предлагают два вида алюминиевых окон — утепленный и без утепления.

Благодаря наличию теплоизоляционного вкладыша решается проблема образования конденсата и высоких тепловых потерь. Такие конструкции практически не уступают по теплосберегающим характеристикам металлопластиковым аналогам.

Окна с холодным профилем тоже весьма популярны, так как они могут быть использованы для остекления объектов, не имеющих регулярного отопления. Их применяют для остекления балконов, складских помещений.

Алюминиевые окна имеют следующие преимущества:

стильный дизайн. В отличие от стальных профилей, алюминиевый профиль более изящный;

малый вес. Конструкции значительно легче металлопластиковых аналогов;

химическая инертность. Алюминий не подвержен влиянию агрессивных жидкостей, не ржавеет;

высокая прочность. Профиль производится из высокопрочного алюминиевого сплава, который выдерживает более серьезные нагрузки по сравнению с изделием из ПВХ;

ремонтопригодность. Окна легко ремонтируются, фурнитура поддается регулировке и замене;

огнестойкость. В отличие от пластиковых окон, алюминиевые конструкции не содержат горючих веществ.

Окна из алюминиевого профиля зарекомендовали себя как долговечные, износостойкие и нетребовательные к уходу конструкции. Их не нужно красить и обрабатывать защитными средствами. В отличие от металлопластиковых аналогов, они менее подвержены деформациям и проще поддаются ремонту.

В продаже представлен широкий ассортимент конструкций, различающихся формой профиля, толщиной стеклопакетов, количеством камер, а также цветом оконных рам. Специалисты помогут грамотно выбрать подходящие окна для объекта любого назначения с учетом специфики его эксплуатации и индивидуальных требований покупателя.

Источник: https://nadejnie-okna.ru/