Районы Пскова и покупка дома

Купить дом в Пскове вы можете в любом из четырёх районов: Центральный, Запсковичский, Завеличский и Завокзальный. Большой выбор предложений представлен на сайте https://pskov.etagi.com/realty_out/doma/ . Из окраин города для покупки дома в частном секторе внимания заслуживают следующие локации:

Кресты

Любятово

Лопатино

Корытово

Овсище

Бутырки

Орлецы

Запсковье — чисто исторический район, расположенный у реки Пскова. Южное, Западное и Восточное Запсковье позволяет приобрести квартиру или дом за цену порядка 2 млн. руб., по ценам 2022 г. Высокая озеленённость Запсковья не повлияла на развитую инфраструктуру: детские сады, школы и магазины. Часть Запсковья- «деревня в городе».

Центр Пскова — преимущественно жилфонд советской постройки, частных домов там мало.

Завеличье Пскова расположено за р. Великая. Завеличье «военный городок». Инфраструктура в нём развита хорошо, благоустройство этой части города заметно выше. Шабаново — юг Завеличья — отличается изобилием коттеджных строений старой и новой застройки. Бутырки по уровню жизни в Пскове — часть Завеличья, напоминающая больше деревню, чем город.

Корытово — ещё одна «деревенская» зона Пскова, из-за близости леса она считается экологически чистой. Поблизости от Корытово вы также можете приобрести новый или старой постройки коттедж.

В Орлецах большинство домов выставлено на продажу. Рядом протекает р. Мирожка с живописными берегами.

Любятово — микрорайон Пскова, изобилующий частными постройками. По благоустроенности он напоминает Орлецы.

Завокзалье — район, из-за частых подтоплений которого при строительстве домов применяются специальные инженерные изыскания. Лопатино — часть Завокзалья, расположенная возле р. Череха. Из построек — преимущественно деревянные дома, значительную часть которых после покупки впору было бы снести — для строительства новых.

Как купить дом в Пскове?

Прежде чем остановиться на конкретном варианте, изучите отзывы. В некоторых окраинных и «деревенских» кварталах проживают как состоятельные, успешные люди, так и любители алкоголя и криминала. Возможно, потребуются дополнительные меры защиты вашего имущества, чтобы отгородиться от краж и беспорядков со стороны местного контингента. При покупке дома обязательно проверьте дом владельца-продавца по базам ЕГРН, ФССП и других госструктур, — чтобы впоследствии избежать неприятных сюрпризов, связанных с обременением приобретаемой недвижимости.

Вывод: купить недорого подходящий для комфортного проживания в Пскове дом можно, не переплачивая за него. Климат в Псковской области благоприятный — даже для приезжих с юга России.