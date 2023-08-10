Значение и преимущества подарков от компании для клиентов и партнеров

В сфере бизнеса отношения выстраиваются по тому же принципу, что и межличностные связи. Благодаря вручению корпоративных подарков с нанесением логотипа компании удается не только отблагодарить дарителя за доверие, поощрить его и мотивировать на дальнейшее сотрудничество, покупку, но и создать условия для грамотного продвижения бренда среди широкого круга аудитории. Получая качественную сувенирную продукцию, клиенты и партнеры испытывают чувство благодарности, начинают лояльнее относиться к фирме.

Изготовление сувениров на заказ, печать логотипов обходится сравнительно недорого. Но тот маркетинговый эффект, которого удается достичь, вручая подарочные наборы, длится предельно долго и окупается многократно. Предлагаем подробнее рассмотреть этот момент и узнать, какие задачи решает полиграфическая и сувенирная реклама.

Укрепление отношений

Корпоративные подарки с нанесением фирменной символики, адресованные клиентам, повышают настроение, делают получателей довольными и счастливыми. Это одни из самых сильных эмоций, которые будут ассоциироваться с определенной фирмой или брендом.

Компании, вручая подобные презенты, показывают, что действительно ценят и понимают своих клиентов, хотят наладить с ними связь, создать условия для повторного обращения. Параллельно с этим сувениры транслируют фирменные ценности, создают положительную репутацию.

Продвижение бренда

Изготовление сувенирной продукции и печать элементов фирменного стиля – это один из способов заявить о себе, продвинуть собственный бренд или торговую марку. Благодаря использованию таких изделий удается:

повысить узнаваемость компании;

создать положительный эмоциональный контекст для повышения лояльности к марке;

привлечь новых клиентов и укрепить доверие существующих;

создать точки контакта бренда с аудиторией.

Когда клиент доволен и счастлив, с высокой вероятностью он будет рекомендовать фирму. Это приведет к увеличению охвата целевой аудитории и росту продаж.

Поддержание деловых связей

Работать с компанией, которая ценит и поощряет своих партнеров, всегда приятно. С помощью сувенирной рекламы удается напомнить о себе, оказать знаки внимания особенным партнерам, поблагодарить значимых деловых союзников за оказанное доверие и создать задел для расширения сотрудничества. Поддерживать положительный имидж нужно не только среди клиентов, но и в бизнес-среде, поскольку от этого зависят перспективы развития деятельности.

Подарки на мероприятиях и праздниках

Поводов для размещения заказа на производство сувениров довольно много. Среди подходящих дат:

личные события, такие как дни рождения, завершение учебы, свадьбы и т.п.;

профессиональные и государственные праздники;

значимые события в жизни компании (юбилей фирмы, корпоративные праздники, важные достижения, крупные сделки и подобные).

Отдельного внимания заслуживает так называемый приветственный презент, или welcome pack. Его вручают новым сотрудникам, чтобы показать их ценность для организации, повысить мотивацию и сформировать чувство сопричастности к общему делу.

Корпоративные сувениры в изготовлении обходятся не так дорого, но эффект от использования такого инструмента рекламы колоссальный. Недаром многие международные корпорации по-прежнему вкладывают бюджеты в это направление и не собираются от него отказываться.