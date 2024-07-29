IT-компания NexTouch

IT-компания https://nextouch.ru/ NexTouch — это организация, специализирующаяся на изготовлении и продаже современного интерактивного оборудования. Благодаря использованию внедрению инновационных технологий в процесс производства, предприятию удалось наладить выпуск уникальных программно-аппаратных комплексов, а также программного обеспечения для сферы образования.

Ассортимент продукции

Основным направлением деятельности компании NexTouch является выпуск интерактивных электронных устройств. В каталоге представлены следующие виды оборудования:

Интерактивные мультисенсорные панели и моноблоки. Все модели удобны в использовании, поскольку распознают касания с высокой точностью. Они подходят для установки в переговорных комнатах, выставочных центрах и учебных заведениях.

Интерактивные столы. Они представляют собой устройства с сенсорным экраном, функционирующие на основе технологии мультитач. Поверхность столов покрыта антивандальным стеклом. Интерактивные столы могут использоваться для показа презентаций и демонстрации мультимедийных роликов.

Навигационные и информационные киоски. Уникальные интерактивные решения позволяют осуществлять эффектную визуализацию информации и помогают в получении услуг в различных социальных учреждениях. Они часто используются для продажи билетов, выдачи талонов электронной очереди и городской навигации.

Проекционные доски и проекторы. Устройства для демонстрации контента, которые упрощают восприятие информации во время процесса обучения. Для управления используются специальные маркеры и указки.

Веб-камеры и видеонаборы. Незаменимое оборудование, позволяющее проводить видеоконференции на высоком уровне. Устройства позволяют обеспечить полноценную и безопасную коммуникацию между сотрудниками, партнёрами или участниками образовательного процесса.

Помимо перечисленных устройств в продажу поступают специфические приборы, предназначенные для пользователей с нарушениями зрения и слуха. Их функционал позволяет существенно упростить процесс коммуникации таких людей с внешним миром.

Важные преимущества компании

NexTouch считается одним из самых перспективных участников рынка инновационных технологий. Для того чтобы добиться невероятных успехов при производстве интерактивных устройств, компания вкладывает много средств в развитие электронно-компонентной базы. В организации трудятся высококвалифицированные специалисты, которые с энтузиазмом относятся к своей работе.

В одном из производственных цехов компании размещена таможенная зона, через которую осуществляется импорт деталей, а также экспорт готового оборудования.