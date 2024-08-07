Экскурсии по Санкт-Петербургу

В 1703 году первый российский император Пётр 1 основал город Санкт-Петербург. Теперь, в наши дни, это — культурная столица, центр притяжения представителей самых разных профессий, вдохновитель творцов. Музеи и театры, экскурсии разводные мосты, соборы и дворцы — все это привлекает миллионы туристов. Несмотря на то, что многим не нравится периодически дождливая погода, туристы посещают Петербург круглогодично.

У города поистине богатая и насыщенная история. Ниже представлены варианты интересного времяпрепровождения, которые помогут почувствовать его атмосферу и погрузиться в контекст.

Экскурсии

Разумеется, первое, что приходит на ум, когда мы говорим о туризме — это посещение точечных экскурсий по интересующим местам или обзорных по городу в целом. Стоящим посещения местом является, например, Петропавловская крепость.

Для тех, кто любит ходить пешком, подойдут тематические экскурсии, предполагающие, например, изучение дворов Санкт-Петербурга, его парадных или даже прогулку по крышам. Существует и такое направление, как «Мифы и легенды» или «Бандитский Петербург». Конечно, эти маршруты безопасны. Тем не менее, погрузиться в атмосферу таинственности и пощекотать нервы получится точно. Исходя из своих интересов, можно найти экскурсию почти на любую тему от архитектуры до баров.

Если вас застала «нелётная» погода, обратите внимание на транспортные экскурсии (автобусы, теплоходы, катера или даже ретротрамвай) или посетите музеи, соборы и другие крытые достопримечательности. Некоторые из них (ведь интересных мест в Северной столице тысячи) перечислены ниже.

Самые известные достопримечательности Санкт-Петербурга:

Исаакиевский собор

Казанский собор

Гостиный двор

Зимний дворец, Эрмитаж

Юсуповский дворец

Музей Анны Ахматовой, Иосифа Бродского

Кунсткамера

Крейсер «Аврора»

Театры

Какая поездка в культурную столицу без посещения храмов искусства? В Петербурге есть множество театров: государственные, независимые, камерные, молодёжные… Среди драматических театров стоит посетить Александринский театр, Театр Комиссаржевской, БДТ и МДТ. Среди музыкальных прекрасны Мариинский театр, Театр Музыкальной комедии, Михайловский театр, театр Буфф.

Обязательно найдите свой! В этом городе есть спектакли на любой вкус.

Прогулки

Если вы хотя бы раз пройдётесь самостоятельно по улицам города — поймёте, почему этот пункт вынесен отдельно. Прогулка в своём темпе, общение с жителями, повороты туда, куда ведёт сердце — всё это может оказаться лучше любой экскурсии.

Санкт-Петербург не оставит равнодушным никого, кто решит его посетить. Откройте этому городу своё сердце, и в нём навсегда останутся приятные воспоминания.