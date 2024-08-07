Лазерная эпиляция — наиболее действенный и эффективный метод удаления волос с разных частей тела. Лазерный луч оказывает влияние на меланин волоса и разрушает его. В результате кожа остается чистой и гладкой. Полностью оценить эффект от такой процедуры можно через 20 −25 суток. За такое время разрушается полностью луковица волос.

Эпиляция Wingderm производится с применением разного современного и высокотехнологичного оборудования. Процедура при помощи «Wingderm» дает такие преимущества:

функциональность. Полное удаление волосяного покрова на разных частях тела, в том числе и в области лица;

безболезненность. При использовании аппарата Wingderm нет неприятных ощущений;

безопасность. Процедура не оставит следов на коже и не вызовет появления побочных реакций или неприятных ощущений;

комплексное воздействие. Современное оборудование дает возможность за один сеанс решить проблему с волосами;

оперативность. Большое пятно контакта лазера позволяет за один раз обработать большую часть кожи;

эффективность. Полностью избавиться от волос при помощи «Wingderm» можно за 5 — 10 сеансов.

Благодаря таким особенностям и преимуществам, лазерная эпиляция Wingderm пользуется спросом.

Подготовка к процедуре

Чтобы получить продолжительный результат, а сама процедура прошла эффективно и быстро, к ней надо подготовиться. Не стоит прибегать к другим методам удаления волос, например, при помощи воска. Также за 24 часа до процедуры рекомендуется убрать волосы при помощи бритвы. Стараться меньше находиться на солнце на протяжении последних 14 дней перед сеансом. Также надо отказаться от использования косметики в день проведения процедуры.

Какое оборудование наиболее эффективно

Лазерная эпиляция — процесс, который требует применения современного и безопасного оборудования. Наиболее популярным на сегодня является комплекс Wingderm. Это многофункциональный аппарат, в котором объединены разные инновационные технологии. Он имеет все сертификаты и допуски, потому может вполне легально использоваться.

Им работают с разными типами кожи, и он полностью безопасен. Он имеет систему динамического охлаждения, что позволяет направлять потоки воздуха на обрабатываемые части тела. Это делает сеанс безболезненным для клиента.

Несмотря на то, что процедура эпиляции полностью безопасна, все равно требуется уход за обработанными участками тела. На них в первые 7 дней надо наносить противовоспалительный крем. Также стоит отказаться от физических нагрузок.