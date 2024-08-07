Посредники в Китае для российских бизнесменов

Сегодня многие граждане РФ занимаются доставкой и продажами различных товаров с Китая. Этот бизнес становится достаточно распространенным, потому появляются фирмы, которые оказывают посреднические услуги предпринимателям по закупке и отправке продукции разного типа. Чтобы понимать, какую выгоду каждая из них может принести, важно более детально рассмотреть такие компании. Подробнее про топ-30 компаний-посредников читтйте на сайте https://posrednyk-v-kitae.ru/.

Business China Consulting Co

Биржа посреднических услуг предлагает самые выгодные варианты сотрудничества. Основное направление ее деятельности — помощь гражданам из-за рубежа быстро и без проблем заказать услугу. Биржа сводит партнеров по бизнесу и выступает гарантом. Также она предлагает различные инструменты, чтобы упростить работу.

Преимущества и особенности биржи:

опытный и профессиональный посредник;

работать с биржей просто и легко;

выгодный для сторон формат сотрудничества;

покупки товара осуществляются безопасно и быстро;

специалисты помогут подобрать лучших поставщиков.

YouCanBuy

Эта компания помогает бизнесменам покупать продукцию разного типа в Китае и относится к посредникам Таобао. При помощи фирмы можно приобретать продукцию без предоплаты. Платформа предоставляет услуги по отправке товара разными способами, потому каждый может выбрать максимально удобный. Компания не берет комиссию за товар и продает его по ценам Таобао. Также покупателю предоставляются инструменты, чтобы он мог отслеживать перемещение товара.

China Towns

Работает с малым и средним бизнесом. Компания берет за свои услуги минимальную комиссию и работает с Таобао. Торговля производится как оптом, так и в розницу. Все товары, которые отправляет фирма, полностью проходят проверку, что позволяет избежать проблем с законодательством Китая и при пересечении таможни. Компания отправляет только легальную продукцию.

Если при транспортировке товара возникают проблемы, то фирма полностью берет на себя ответственность и возмещает клиенту убытки. Также при потере заказа все деньги фирма возвратит. Любой товар страхуется, а менеджеры постоянно контролируют перемещение продукции.

В фирме работают русскоязычные, а сам сайт понятен и интуитивен. Некоторые товары можно приобрести с 20% скидкой.

Shopotam

Это посредник, что предоставит покупателю полную информацию о товаре, который тот хочет купить. Услугами фирмы на сегодня пользуются более 300 000 человек с разных стран мира. Также платформа поможет купить товар и в других странах с целью его перепродажи. Доставка продукции производится и в РФ.

С помощью приложения, которое разработала компания, каждый может легко отследить свой товар. Оплата услуг осуществляется разными способами. В каталоге фирмы много продукции от разных брендов. Действуют скидки и акции. Предложения постоянно обновляются.

YOYBUY

Работает на рынке с 2008 года. Предоставляет услуги по выкупу и доставке товаров из Китая. Компания надежна и проверена временем. Работает напрямую с площадкой Таобао.

Продукция отличается доступной ценой, что говорит о том, что фирма работает напрямую с производителями и без посредников. Есть возможность бесплатно хранить товар на складах платформы до 3-х месяцев. Оплата товара осуществляется различными способами. В компании работают сотрудники с большим опытом, потому проблем с отправкой продукции не возникает. Менеджеры в основном общаются на английском и готовы проконсультировать по всем вопросам относительно сроков доставки и вариантов оплаты.

Это основные игроки на рынке, которые помогут бизнесменам из РФ выгодно, быстро и безопасно купить товар в Китае от производителя!