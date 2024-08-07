Ассортимент изделий из картона

Сегодня качество и внешний вид упаковки играют решающую роль при выборе данной продукции потребителями. Используется она в кафе, магазинах, на заводах и прочих предприятиях. По сравнению с другими видами упаковочной тары, изделия из картона являются наиболее востребованными. Они просты в изготовлении, способны приобретать любую форму и размеры, экологичны, прочны и стоят довольно дешево.

В чем же секрет популярности этого материала? За счет своей жесткой основы он не деформируется и не нагревается до высоких температур, безопасен для здоровья, прочен, удобен в транспортировке и хранении, влагостоек, герметичен, легок в утилизации, компактен, на него можно наносить печать любой сложности, а также улучшить его внешний вид с применением лака, фольги или ламинирования.

Обычный четырехслойный картон прочный и жесткий, производится из волокон древесины. Тонкий или трехслойный обладает средней жесткостью и используется для производства складных коробок. Изготавливается из целлюлозы, вторичного сырья, крахмала и склеивающего вещества. Картонная упаковка широко применяется в самых разных отраслях. Служит для изготовления тары для пищевых продуктов, парфюмерии, техники, лекарств и иной продукции.

На сегодняшний день выделяют следующие виды упаковки: подложки для рыбы и мяса, тара для общепита, одноразовые стаканчики, коробки. Современные производители изготавливают такую тару на высококлассном оборудовании, с минимальной долей ручного труда, что обеспечивает высокое качество выпускаемых изделий, исключая их брак и повреждение.

Ассортимент данной продукции весьма разнообразен: от сувенирных подарочных пакетов до коробок для перевоза товара. Подарочная упаковка требует печати, отделки фольгой из алюминия, тиснения, лакирования. Процесс ее изготовления заканчивается ручной или механической сборкой. Упакованный в картон товар будет надежно защищен от внешних воздействий, сохранит эстетичный вид и все свои свойства при транспортировке. Красивое оформление и оригинальный дизайн упаковки привлечет внимание покупателей и повысит число продаж.

С каждым годом растет спрос на макулатурный картон из вторсырья, который используется для хранения недорогих товаров: чая, кофе, лекарственных препаратов, сигарет и прочей продукции. Он значительно дешевле тары из обычного картона, но при этом и плотность его на 30% меньше. Контакт упаковочного материала из вторсырья с пищевыми продуктами полностью исключается.