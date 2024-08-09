Уборка — это процесс, без которого не может обойтись ни один человек. Есть немало различных типов уборки, начиная с того, что кто-то проводит её полностью своими силами, а кто-то обращается сайт компании по клинингу.

Профессиональный клининг — это совокупность мер, принимаемых работниками для создания чистоты и порядка. Такая уборка включает в себя не только очистку поверхностей по типу мытья полов и протирания пыли, но и подразумевает полное удаление грязи, дезинфекцию и обработку против аллергий.

Почему стоит обращаться в клининговые сервисы?

Для качественной уборки нужно иметь правильные средства, умение с ними обращаться, достаточное время и желание. Ведь очень часто люди тратят куда больше денег на то, чтобы устранить загрязнение самостоятельно, а в итоге не справляются с ним вообще. Бывают и последствия, необратимые для мебели. Например, когда средство для дезинфекции несовместимо с материалом дивана.

На какие услуги клиент может рассчитывать, вызывая клининг?

Профессиональные клининг-компании зачастую предлагают широкий спектр услуг:

Поддерживающая уборка. Желательно проводить раз в неделю. Занимает 1-2 часа. Можно сократить время и до 30 минут, если проводить её каждые 2 дня. Включает в себя сухую и влажную протирку поверхностей, чистку бытовой техники и санузла, пылесос и мытьё пола.

Генеральная уборка. Рекомендуется проводить раз в 3 месяца. Все функции поддерживающей, дезинфекция, очистка всех загрязнений, в том числе в труднодоступных местах, стирка штор.

Уборка после аренды. Отличается тем, что зачастую там повышенная степень загрязнения и беспорядка.

Уборка после ремонта. Очистка квартиры/дома от следов строительства.

Уборка загородной недвижимости. Стоимость включает в себя дорогу до объекта.

Клининг бань, саун. Отличается тем, что необходим подбор средств, которые будут сочетаться с деревом и подходить к температурному режиму.

Спецуборка. Уборка после происшествий.

Экоуборка, бэби-уборка, уборка жилья с животными.

Химчистка.

Полировка и шлифовка полов.

Отдельные услуги по типу мойки окон.

Как понять, что ваш заказ выполняет профессионал?

Профессиональные клининг-специалисты будут:

Грамотно использовать средства для уборки и правильно планировать её порядок. Они учтут, есть ли в доме животные, дети, люди с аллергией, требуется ли эко-уборка. При этом необходимая дезинфекция всё равно будет проведена.

Носить правильную одежду и обувь. Специалист выберет соответствующую форму, а не будет работать в том, в чём пришёл. Это негигиенично. Обувь профессионал выберет закрытую и резиновую, наподобие кроксов. Она не будет скользить, слетать с ноги и промокать.

Иметь при себе профессиональный инвентарь. Дез-средства, как правило, разлиты по бутылочкам и всегда находятся в доступе у клинера, потому что это очень экономит время.

Отличаться аккуратностью в работе. Профессионал предотвратит вероятность того, что жидкость прольётся, что-то повредится или будет нарушена гигиена.

Чаще всего заранее рассчитывать стоимость и предупреждать о ней клиента. При желании можно попробовать составить договор, чтобы в случае чего избежать недопонимания с обеих сторон.

Клининг нужен не только для эстетики, но и для здоровья. Если вы здраво оцениваете свой (в том числе, внутренний) ресурс, и понимаете, что вам его по какой-либо причине не хватит, лучше обратиться в профессиональную копанию, которая предлагает услугу регулярной уборки квартиры для экономии денежных средств, времени и нервов. В наши дни клининг — не роскошь и не причуды зажиточных людей, а то, что может позволить себе почти каждый.