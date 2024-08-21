Сериал «Взрослые» (2024)

Сериал «Взрослые» — это новая драмеди от режиссера Екатерины Тодоровской, которая рассказывает о жизни трех подруг, пытающихся найти себя и любовь в современном мире.

Где посмотреть?

Первый сезон состоит из 12 серий. Проект доступен для просмотра на онлайн-сервисе Okko. Приобретя стандартную подписку на сайт https://okko.tv/collection/series-setout, помимо этого сериала, вам откроется целая медиатека удовольствия.

Сюжет сериала

Сюжет сериала разворачивается вокруг 25-летних подруг Сони, Яны и Лизы, которые дружат с детства и остаются близки и в зрелом возрасте.

Лиза — амбициозная и целеустремленная девушка, которая стремится построить успешную карьеру. Однако, несмотря на все усилия, она сталкивается с профессиональными и личными трудностями, которые заставляют ее пересмотреть свои приоритеты и цели. Соня — романтичная и мечтательная натура, которая ищет настоящую любовь. Ее путь к счастью полон разочарований и неожиданных поворотов, но она не теряет надежды найти свою вторую половинку. Яна — независимая и свободолюбивая девушка, которая предпочитает жить по своим правилам.

Жанр сериала

«Взрослые» (но это не точно) сериал — не просто мелодрама, а глубокое исследование женской дружбы и личностного роста. Сериал напоминает о том, что даже самые близкие люди не всегда могут дать ответы на все вопросы, и что путь к счастью часто лежит через собственные ошибки и испытания.

Их игра добавляет глубину и реалистичность персонажам, делая их истории еще более захватывающими и трогательными.

Интересные факты

Сериал «Взрослые» был представлен на VI фестивале сериалов «Пилот» в Иваново, где получил специальный приз жюри за лучший режиссерский дебют.

Съемки проходили в Москве и Санкт-Петербурге, что добавляет аутентичности и узнаваемости мест действия.

Музыкальное сопровождение сериала включает современные российские хиты, что делает его еще более привлекательным для молодежной аудитории.

Режиссура и актерский состав

Дебютантом в режиссерском кресле выступит дочь знаменитого Валерия Тодоровского, Екатерина. В главных ролях сериала засветился опытный костяк актрис: Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская. Как отмечают критики, данный творческий тандем прекрасно справился с раскрытием персонажей на экране.

Заключение

«Взрослые» — это сериал о дружбе, любви и поиске себя. Он затрагивает важные темы, которые близки многим зрителям, и делает это с юмором и теплотой. Если вы ищете что-то новое и интересное для просмотра, обязательно загляните на Okko и посмотрите «Взрослые». Этот сериал не оставит вас равнодушными и подарит множество приятных эмоций.