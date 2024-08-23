Услуги хранения вещей и мебели в городе Москва

Мы предлагаем возможность взять в аренду боксы для хранения вещей в Москве дешево. К ним у вас будет круглосуточный доступ. Все помещение чистые и сухие, поэтому там можно хранить любые вещи. С нами работать надежно и удобно. Бокс, взятый в аренду у нас, становится личным пространством клиента на определенный срок. Он будет иметь к нему индивидуальный доступ.

Все боксы представляют собой помещения, высота которых составляет 2.6 метров. Во всех них постоянно поддерживается оптимальная влажность и температура. Там нет грызунов или плесени, так как особое внимание нашим персоналом уделяется чистоте. Все ваши личные вещи будут в сохранности и при комфортной температуре храниться в отличных условиях.

В таком боксе можно обустроить свой офис, пункт выдачи товаров или небольшой склад компании. Мы не проводим описи вещей, нет ограничений по стандартным часам работы, а также вам не потребуется никакой пропуск.

Современный сервис и качественные услуги для частных лиц и бизнеса

Мы поможем вам организовать переезд в боксы собственным транспортом, поэтому вы сможете дополнительно сэкономить свое время. Наши мастера при необходимости уменьшать или увеличат размеры бокса по требованию партнера. Это позволит ему оптимизировать свои расходы в зависимости от необходимости и бюджета. Мы всегда стремимся, чтобы сотрудничество с клиентами было максимально выгодным сторонам, потому идем навстречу им, предлагает оптимальные условия и выгодные тарифы или скидки при постоянном сотрудничестве.

Аренда бокса для хранения вещей в Москве для частных лиц позволит им там разместить свои личные вещи, например:

спортивный инвентарь;

сезонные вещи;

технику;

мебель;

велосипед;

лодку;

прочие предметы, которые занимают много места в доме и не нужны под рукой в тот или иной момент.

Компании могут хранить в боксах бизнес-имущество или разместить там свой офис. Это удобно и экономно, так как аренда бокса в нашей компании стоит дешевле, чем в бизнес-центрах города Москвы.

Для удобства использования бокса есть WI-FI, мы также предоставим стеллажи и прочие приспособления для хранения разной продукции! Есть бесплатное оборудование для погрузки/выгрузки товара, комфортная зона отдыха и прочие приспособления для того, чтобы использовать боксы было максимально удобно для вас!

Безопасность

Особый акцент делается на безопасность эксплуатации бокса, потому есть многоуровневая система наблюдения. Кроме охраны, также установлены система безопасности с сигнализацией. Каждый бокс закрывается на навесной замок. Попасть в свой бокс можно по индивидуальному ПИН-коду, а посторонним туда вход воспрещен.