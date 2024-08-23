Бизнес-партнеры россиян в Китае

Сегодня многие предприниматели с России задумываются о том, чтобы начать свой бизнес с Китаем и покупать там определенные товары. В таком случае важно иметь надежного партнера, который предоставляет посреднические услуги https://business-china.ru/. Такая фирма будет производить поиск поставщиков и производителей китайских товаров, а также помогать доставлять груз в РФ. Так как мало кто знает китайские традиции и язык, то такой вопрос становится актуальным для многих. Если без опыта начать работать с иностранными производителями, то можно потерпеть крах.

Наша компания поможет в этом. Мы предоставляем посреднические услуги для работы с иностранцами, в том числе и производим контроль качества продукции и товаров. Мы поможем вам быстро найти требуемый товар, сведем с надежными и проверенными поставщиками. Вместе оценим продукцию и проведем переговоры с иностранными партнерами, чтобы добиться оптимального результата. В таком случае вы сможете приобрести ту продукцию, которая подойдет вам по бюджету и сделка завершиться максимально положительным результатом. Все услуги мы предоставляем «под ключ». Также окажем необходимое сопровождение товара на таможне и поможем оформить все документы.

Особенности и нюансы работы с Китаем

Независимо от обстоятельств бывает, что китайцы невнимательно относятся к своим обязанностям и мало внимания уделяют товару. Например, некоторые комплектующие могут быть заменены менее качественной и дешевой продукцией, которая имеет другие характеристики. Если высылать такой товар, то теряется время на пересылке, а сам бизнес простаивает. Поэтому важно иметь партнера в стране, который проверит соответствие продукции заявленным вами требованиям. Нужно провести предварительно мониторинг рынка, определить маршруты поставок, установить систему учета и контроля, чтобы не терять средства и время.

Бизнес услуги в Китае для российских предпринимателей оказывают сегодня многие компании, но важно выбрать такую, которая имеет достаточный опыт в этом деле и положительные отзывы от клиентов. Именно наша фирма длительное время работает в данном сегменте рынка, потому сотрудники знакомы со всеми нюансами проведения сделок. Мы произведем оперативные заключение договоров поставки опытными юристами, осуществим выкуп товаров в Китае по оптимальным ценам и найдем лучшие и самые быстрые способы его транспортировки в Россию. Если вы захотите сами приехать в Китай, мы встретим вас в аэропорту, подготовим место для проживания и будем сопровождать вас на протяжении всего срока пребывания в стране.

Также проведем переговоры с проверенными поставщиками, заключим сделку, побываем на выставках, согласуем все параметры и качество продукции и позаботимся о вашем комфортном пребывании в Китае.

Стоимость услуги

Мы ваш надежный агент в Китае, а стоимость услуги будет зависеть от разных факторов, например:

длительности вашего пребывания в стране;

сложность заключения договоров;

сложность поиска поставщика или определенного товара.

Итоговая сумма будет указана в коммерческом предложении, которое вы получите после согласования всех деталей. Доставка грузов из Китая в Россию осуществляется обычно недолго и может занимать срок до одного месяца. Также вы можете нам доверить всю работу и мы, как ваш посредник, выполним всю работу за вас. Вам придется только оплатить наши услуги, которые согласовываются заранее. Сроки вашего пребывания в Китае будут определяться поставленными целями. Обычно такая поездка занимает 4 — 5 дней. Все процессы можно контролировать удаленно.

При бизнес-туре в Китай вы сможете посетить самостоятельно все выставки или фабрики по производству той или иной продукции, увидеть самостоятельно все производственные процессы и определить качество товара своими глазами. После одобрения товара заключается договор с предприятием, и вы начинаете работать на территории России.