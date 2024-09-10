Как взять кредит без кредитной истории

Кредитная история (КИ) — это досье, где хранится информация о взаимодействии человека с кредиторами, помогает финансовым учреждениям оценить надежность заемщика. Банк учитывает КИ при принятии решения о выдаче кредита и определении процентной ставки. Рассмотрим ситуацию, когда у клиента нет КИ и как можно взять кредит без кредитной истории.

Займы для клиентов без истории

Чтобы получить кредит без КИ, используют следующие способы:

Предоставляют документы, которые подтверждают платежеспособность. Это могут быть справка о доходах, трудовой договор или банковская выписка о наличии счета. Обращаются в банк, где получают зарплату или пользуются другими услугами. Оформляют заем в микрофинансовых организациях (МФО). Эти учреждения могут выдавать небольшие кредиты, которые со временем создадут положительную КИ.

Типичные условия займов для клиентов без истории:

Сумма — от одной до нескольких десятков тысяч рублей;

Срок — до 30 лет;

Процентная ставка — от 0,1%;

Обеспечение не требуется.

Объем кредита зависит от платежеспособности и данных клиента, указанных в анкете. Больше шансов получить деньги без КИ у молодых людей 18-20 лет. Однако, если человек старше 40 лет и не имеет КИ, это вызывает подозрения у займодателя.

Кредит без проверки истории

Возможность получить деньги без предоставления дополнительных документов зависит от правил конкретного банка. Некоторые финансовые учреждения предлагают кредиты на простых условиях, особенно если речь идет о небольших суммах. Однако при оформлении крупных займов на длительный срок банк обычно требует документы, подтверждающие способность выполнять финансовые обязательства.

Кредит без проверки КИ и предоставления справок можно получить в банках:

«Открытие».

«Тинькофф».

«Альфа-Банк».

ВТБ.

Промсвязьбанк.

Совкомбанк.

Чтобы оформить заявку на сайте, клиенту необходимо указать сумму и срок, установить дополнительные фильтры, отметить кредит по заданным параметрам, сравнить предложения и выбрать приемлемые условия займа.

Если у человека нет опыта сотрудничества с банком, лучше обратиться в кредитную организацию, где получает зарплату или имеет счет. Это повышает шансы на одобрение заявки.

Даже если отсутствует кредитная история, все равно можно взять займ. Для этого необходимо предоставить дополнительные документы, которые подтверждают платежеспособность.

Можно обратиться в небольшие кредитные учреждения или МФО, чтобы постепенно сформировать положительную историю, беря небольшие займы и вовремя погашая.

Также можете рассмотреть вариант получения кредитной карты банка и регулярно использовать при расчетах.