Мудрая инвестиция: как ухаживать за шубой из соболя, чтобы она служила вам долго

Шуба из соболя является не только символом роскоши и статуса, но и значительным вложением средств. Чтобы такая ценная вещь служила долгие годы и сохраняла свой первозданный вид, необходимо придерживаться определенных правил по уходу и хранению.

Уход за шубой из соболя

Регулярное проветривание. Воздух поможет сохранить свежесть и естественную мягкость меха. Периодически выносите шубу на балкон или во двор, но не оставляйте ее под прямыми солнечными лучами слишком долго; Защита от влаги. Мех плохо переносит влагу. Если вы попали под дождь или снег, не сушите шубу возле отопительных приборов. Лучше аккуратно встряхните ее и повесьте на плечики в хорошо проветриваемом помещении; Расчесывание. Иногда меху необходимо расчесывание специальной щеткой для меха. Это помогает предотвратить спутывание и сохраняет естественный блеск меха; Удаление пятен. Если на шубе появилось пятно, не пытайтесь удалить его самостоятельно с помощью моющих средств. Это может повредить мех. Лучше обратиться в химчистку; Использование средств для ухода за мехом. Существует множество специальных средств для ухода за шубами.

Хранение шубы из соболя

Хранение в прохладном месте. Оптимальная температура для хранения меховых изделий составляет +5…+10 градусов. В слишком теплом месте мех может пересохнуть; Защита от моли. Используйте специальные чехлы с вшитыми средствами от моли или положите в шкаф антимолевые таблетки. Важно, чтобы средства не имели резкого запаха, который может впитаться в мех; Чехлы для хранения. Никогда не храните шубу в полиэтиленовых пакетах, так как мех должен «дышать». Лучше использовать хлопчатобумажные или льняные чехлы. Они обеспечат доступ воздуха и защитят изделие от пыли; Правильные плечики. Храните шубу на широких и мягких плечиках, чтобы избежать деформации и вытяжения меха. Она должна висеть свободно, не сжимаясь в тесный шкаф; Ежегодное проветривание и проверка. Ежегодно проверяйте шубу на наличие повреждений и проветривайте ее. Это поможет выявить ранние признаки износа или повреждений и своевременно их устранить.

Кроме этого, избегайте ношения тяжелых сумок на плече: сумка может повредить мех или оставить заломы на шубе.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить красоту и великолепие вашей шубы из соболя на долгие годы, и она будет радовать вас своим видом и теплом сезон за сезоном. Большой выбор шуб вы найдете по ссылке.