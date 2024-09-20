Закипание двигателя: причины и решение проблемы!

Что делать, если машина «закипела» в дороге?
Перегрев двигателя автомобиля — ситуация, которая может произойти даже если своевременно проводить ремонт Opel, Шевроле, Мазда или любой другой марки. Чтобы избежать последствий и стресса, важно знать, что нужно делать.
Почему «закипает» автомобиль
Это может случиться из-за:
- Выхода из строя термостата. Как только температура мотора во время работы достигает крайней точки, термостат обеспечивает подачу охлаждающей жидкости к радиатору. Если деталь будет сломана, то ее подача осуществляться не будет. Жидкость не сможет циркулировать по большому контуру охлаждения и не попадёт в радиатор для охлаждения, а оставшаяся в малом круге быстро нагреется до 100 градусов.
- Проблемы с радиатором. Это могут забитые соты детали. Радиатор может засориться от грязи, отложений или мусора, что снижает его КПД и затрудняет охлаждение. Механические повреждения радиатора могут нарушить циркуляцию жидкости.
- Недостаток антифриза. Утечки в системе охлаждения или испарение антифриза со временем приводят к тому, что его уровень падает ниже допустимого. Это нарушает его циркуляцию и поэтому ДВС сильно нагревается.
- Поломки помпы. Это элемент системы охлаждения автомобиля, отвечающий за движение охлаждающей жидкости. Когда помпа функционирует исправно, жидкость непрерывно движется по системе, обеспечивая охлаждение мотора. В случае поломки насоса циркуляция останавливается, что приводит к чрезмерному нагреву ДВС и его возможному «закипанию».
- Поломки вентилятора. Он охлаждает жидкость, проходящую через радиатор. Если вентилятор работает плохо, охлаждающая жидкость остается слишком горячей и не может нормально охладить двигатель.
Также к причинам закипания автомобиля можно отнести: низкое качество антифриза, нарушение герметизации системы охлаждения, поврежденные шланги и патрубки.
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Что делать, если машина закипела в дороге?
Первое, что нужно — это успокоиться и остановиться в удобном месте, где вы не будете мешать другим участникам дорожного движения. Далее нужно:
- Включить печку. На первый взгляд, это решение кажется нелогичным. Но после его включения начинает греться салон авто, а мотор при этом охлаждается.
- Поставьте климат-контроль на максимальный режим и силу обдува, выключите кондиционер и откройте окна для улучшения вентиляции.
- Проверьте температуру воздуха, выходящего из воздуховодов. Если поток теплый, это свидетельствует о наличии антифриза в системе и эффективном отводе излишнего тепла. В таком случае можно продолжать ехать, но желательно снизить обороты двигателя, чтобы уменьшить нагрузку. Лучше спускаться с горы накатом. Однако на затяжных подъемах лучше сделать остановку, чтобы не допустить дальнейшего перегрева двигателя.
- Если же дует холодный воздух, то это говорит о том, что антифриза мало или его совсем нет. Тогда машину нужно заглушить и постараться остудить мотор. Когда двигатель остыл, необходимо добавить в систему антифриз и начать движение.
Что делать запрещено!
Если двигатель нагрелся, то нельзя:
- Увеличивать скорость, чтобы быстрее добраться к СТО.
- Делать резкую остановку.
- Делать проверку охлаждающей жидкости, если мотор горячий.
- После включения зажигания закрывать авто.
- Заливать холодную воду или антифриз в систему с перегретой жидкостью или на горячий мотор.
Чтобы предотвратить перегрев автомобиля, важно регулярно проверять наличие антифриза, состояние системы и вовремя проводить техобслуживание. В случае, если закипание уже произошло, нужно остудить авто и добраться до ближайшего СТО.