Закипание двигателя: причины и решение проблемы!

Что делать, если машина «закипела» в дороге?

Перегрев двигателя автомобиля — ситуация, которая может произойти даже если своевременно проводить ремонт Opel, Шевроле, Мазда или любой другой марки. Чтобы избежать последствий и стресса, важно знать, что нужно делать.

Почему «закипает» автомобиль

Это может случиться из-за:

Выхода из строя термостата. Как только температура мотора во время работы достигает крайней точки, термостат обеспечивает подачу охлаждающей жидкости к радиатору. Если деталь будет сломана, то ее подача осуществляться не будет. Жидкость не сможет циркулировать по большому контуру охлаждения и не попадёт в радиатор для охлаждения, а оставшаяся в малом круге быстро нагреется до 100 градусов.

Проблемы с радиатором. Это могут забитые соты детали. Радиатор может засориться от грязи, отложений или мусора, что снижает его КПД и затрудняет охлаждение. Механические повреждения радиатора могут нарушить циркуляцию жидкости.

Недостаток антифриза. Утечки в системе охлаждения или испарение антифриза со временем приводят к тому, что его уровень падает ниже допустимого. Это нарушает его циркуляцию и поэтому ДВС сильно нагревается.

Поломки помпы. Это элемент системы охлаждения автомобиля, отвечающий за движение охлаждающей жидкости. Когда помпа функционирует исправно, жидкость непрерывно движется по системе, обеспечивая охлаждение мотора. В случае поломки насоса циркуляция останавливается, что приводит к чрезмерному нагреву ДВС и его возможному «закипанию».

Поломки вентилятора. Он охлаждает жидкость, проходящую через радиатор. Если вентилятор работает плохо, охлаждающая жидкость остается слишком горячей и не может нормально охладить двигатель.

Также к причинам закипания автомобиля можно отнести: низкое качество антифриза, нарушение герметизации системы охлаждения, поврежденные шланги и патрубки.

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Что делать, если машина закипела в дороге?

Первое, что нужно — это успокоиться и остановиться в удобном месте, где вы не будете мешать другим участникам дорожного движения. Далее нужно:

Включить печку. На первый взгляд, это решение кажется нелогичным. Но после его включения начинает греться салон авто, а мотор при этом охлаждается.

Поставьте климат-контроль на максимальный режим и силу обдува, выключите кондиционер и откройте окна для улучшения вентиляции.

Проверьте температуру воздуха, выходящего из воздуховодов. Если поток теплый, это свидетельствует о наличии антифриза в системе и эффективном отводе излишнего тепла. В таком случае можно продолжать ехать, но желательно снизить обороты двигателя, чтобы уменьшить нагрузку. Лучше спускаться с горы накатом. Однако на затяжных подъемах лучше сделать остановку, чтобы не допустить дальнейшего перегрева двигателя.

Если же дует холодный воздух, то это говорит о том, что антифриза мало или его совсем нет. Тогда машину нужно заглушить и постараться остудить мотор. Когда двигатель остыл, необходимо добавить в систему антифриз и начать движение.

Что делать запрещено!

Если двигатель нагрелся, то нельзя:

Увеличивать скорость, чтобы быстрее добраться к СТО.

Делать резкую остановку.

Делать проверку охлаждающей жидкости, если мотор горячий.

После включения зажигания закрывать авто.

Заливать холодную воду или антифриз в систему с перегретой жидкостью или на горячий мотор.

Чтобы предотвратить перегрев автомобиля, важно регулярно проверять наличие антифриза, состояние системы и вовремя проводить техобслуживание. В случае, если закипание уже произошло, нужно остудить авто и добраться до ближайшего СТО.