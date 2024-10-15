Основным отличием вертикального пылесоса от обычного является его конструктивная особенность. Вертикальный аппарат состоит из всасывающей трубы разной длины, которая имеет встроенный пылесборник и двигатель. Внизу конструкции размещается щетка, а вверху — ручка для удобства перемещения и транспортировки. Обычно вертикальные машины характеризуются небольшими размерами и весом.

Несмотря на конструктивные особенности вертикального пылесоса, работает он, как обычный агрегат. Двигатель управляет вентилятором, который на большой скорости вращения всасывает пыль с поверхности. Далее грязь поступает в пылесборник, а чистый воздух выходит наружу через специальное отверстие на корпусе.

Достоинства вертикальных пылесосов

Данная техника имеет ряд преимуществ, среди которых основные такие:

маневренность;

удобство использования;

компактность;

долговечность;

надежность;

небольшой вес.

Как выбрать вертикальный пылесос

Перед тем как приобрести такую технику, важно определиться с условиями ее дальнейшего использования. Также стоит внимание обратить на такие моменты:

тип питания. Вертикальные пылесосы представлены в разном исполнении. Они могут оснащаться как аккумуляторами, так и работать от сети 220 Вольт. Все они имеют как свои преимущества, так и недостатки, поэтому при выборе надо основываться на своих предпочтениях и потребностях;

тип управления. Кнопки, с помощью которых можно управлять аппаратом, размещаются как внизу корпуса, так и вверху. Последний вариант считается наиболее удобным, поэтому рекомендуется отдавать предпочтение ему;

тип и размер мешка для пыли. От размера этого элемента напрямую зависят габариты всего агрегата. Мешок для пыли размещается внутри всасывающей трубы. Его размер обычно составляет от 0.3 до 1 литра. Для использования в домашних условиях подойдет агрегат с мешком объемом 0.5 литра;

габариты и вес оборудования. Обычно все вертикальные модели характеризуются небольшими параметрами и весом. Средняя масса пылесоса составляет от 2 до 4 килограмм, длина — 100 — 120 см, ширина — от 20 до 27 см;

конструкция. Все вертикальные аппараты отличаются удобством конструкции. На поверхности корпуса размещаются органы управления и ручка для транспортировки. Но есть также и дополнительные детали, которые играют важную роль при эксплуатации пылесоса и удобстве его использования. Например, съемный всасывающий модуль, что позволяет его быстро извлекать и очищать.

Как видно, данная техника удобна для ежедневного использования в домашних условиях. Она отличается практичностью, функциональностью и доступной ценой. Такие конструкции также характеризуются минимальным потреблением электричества. Поэтому, если вы сейчас находитесь в процессе выбора оптимального аппарата для уборки дома, стоит свое внимание обратить на вертикальный пылесос.