Противокамнепадные сетки и системы укрепления склонов

Изменение климата приводят к интенсивности обвалов склонов, осыпей, камнепадов. И если раньше скальные явления были преимущественно в горах, то сейчас ситуация меняется. Зачастую тех систем, которые были установлены или существуют как основа для защиты и укрепления не хватает. Или их крепление достаточно хрупкое. Однако, в последнее время стали осуществляться точные с инженерной точки зрения сооружения, которые не только защитят, но и укрепят, и могут использоваться для любых сложных процессов. Такие противокамнепадные сетки способны выдержать не только камнепады, но и обвалы.

Выбор сконструированной сетки

Основные принципы в приобретении противокамнепадной завесы следующие:

По способу действия. Они способствуют контролируемому падению потерявшего устойчивость блока породы. У подножия образуется траншея, собственно туда и опускается. Таким образом, контролируется. По структуре. Сетки или завесы, по сути, работают по определенному механизму. Но по факту, система крепится к прибровочной части склона. К верхней части крепятся анкеры, а низ закреплены в твердом грунте. Сама по себе завеса — сеть, которая либо закрепляется, либо несет в себе несущий канат. Если это канат, то стоит выбирать несущий, который параллельно соединён контурами, для придания веса, устойчивости и тяжести.

Вообще разработаны противокамнепадные конструкции с рядом определенных элементов. Они заключаются в следующем:

Сеть производится из высокопрочной стали, с алюмопокрытием. С прочностью, позволяющей увеличить устойчивость.

Проволочная нить легка по весу, что удобно при перевозке и монтаже. Но, если повредится хотя бы одна, то это нарушит всю конструкцию в целом, что приведет к печальным последствиям.

Конструктивные особенности позволяют выбрать ту или иную сетку в зависимости от запроса. Вообще они бывают: шестигранные, ромбические, квадратные, кольцевые.

Форма ячейки достаточно плотная и устойчива к расплетению. Если кольчужную расплести невозможно, то двойного кручения можно, так как сильно податлива.

Размер ячейки и форму требуется выбирать по высоте склона, по возможным или предполагаемым обвалам.

Соединения, размер и вес должны обеспечивать защиту и не позволить возникнуть ослабленным зонам.

Конструктивные особенности сети позволяют наиболее лучшему и равномерному распределению нагрузок.

Анкерные элементы. Они используются для крепления. Должны быть из сваи или металлические с арматурной основой, буроинъекционные. Используются для крепления вверху склона. Лучшие буроинъекционные анкеры, так как обладают максимальной надежностью, неограниченная несущая способность, наличие соединительных элементов.

Понятно, что эта система сильно усовершенствовалась за последнее время, стала более целостной и крепкой.

Укрепление склона при помощи противокамнепадной сетки

Итак, любой склон подвержен геологическим изменения, которые несут большие потери. Чтобы укрепить склон, необходимо придерживаться определенных методов геотехнической стабилизации, для чего используется система укрепления склонов. Основные правила следующие:

Исправление склона. Его нет и проблемы нет. Правда, это ненадолго исправит ситуацию. Дренаж. Оседание осадков. Чтобы стабилизировать склон, необходимо понимать или рассчитать как вода попадает на него. Таким образом, эти действия могут привести обвал в работу. Так как вода, как «масло» является синтезатором падения. Сетки, системы сейчас проектируются так, чтобы камнепад не нанес существенный ущерб. Геосинтетические материалы, стальные сетки или с несущей способностью или бетонные. Эти системы способствуют укреплению и создадут контролируемое падение.

В любом случае, прежде чем что-либо устанавливать, нужно понимать структуру почвы. Геосистему, а также историю данного места. Таким образом, только хорошо все изучив и проанализировав можно приобрести выгодный и необходимый материал.