Секреты успешной посадки саженцев сирени: что нужно знать в первую очередь?

Пышная и яркая сирень обладает великолепными декоративными свойствами. Даже один кустик способен разительно изменить оформление участка и ландшафтный дизайн в целом. А ведь в него превращается неброский с виду саженец, который продается в любом специализированном магазине. А чтобы вырастить элегантные кусты на своей территории, нужно знать некоторые секреты выращивания. Вот вы приобрели саженцы сирени и желаете в скором времени облагородить участок пышными кустами. Вам нужно знать в первую очередь три вещи.

1. Выбирайте правильное место в саду

Эксперты советуют сажать сирень на земле с нейтральной кислотностью (показатель около 7 pH). Саженцы будут отлично прорастать там. Исключите посадку на участке, где есть грунтовые воды. Постоянно высокая влажность пагубно воздействует на растение. Обязательно учитывайте это и при необходимости сделайте небольшой холмик.

Небольшой секрет: вы легко можете привести кислотность почвы в порядок конкретно для саженцев сирени. Для этого воспользуйтесь доломитовой мукой. На 1 квадрат земли хватит 200-300 грамм вещества.

2. Выбирайте саженец сирени вдумчиво

Если вы считаете, что любой росток со временем превратится в красивый куст, то вы заблуждаетесь. И дело не только в правильности пересаживания в открытый грунт. Очень важно грамотно и вдумчиво подбирать саженец сирени. Вот некоторые секреты:

корни должны быть хорошо разветвленными, эластичными, оттенок — светлый коричневый;

сухие и ломкие корешки полностью отсутствуют;

есть несколько скелетных ветвей без симптомов какого-либо заболевания.

Если вы затрудняетесь подобрать саженцы сирени, не беда. Обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам. Сегодня консультацию можно получить удаленно — на популярном интернет-ресурсе https://svsad.ru/.

3. Сажайте сирень, учитывая общепринятый алгоритм

Это и есть главный секрет посадки саженцев. Не пропускайте ни одного из нижеперечисленных этапов, и тогда у вас все получится:

соблюдайте расстояние между кустами 2-3 метра, если у вас их будет несколько;

сделайте лунку — примерно в 2 раза больше, чем корневая система растения;

обработайте корни перед опусканием в ямку;

дренируйте дно посредством обычного песка;

смешайте землю, которую будете засыпать с компостом и удобрением минерального происхождения;

установите росток;

засыпьте подготовленной ранее почвой, утрамбуйте ее;

полейте и проведите мульчирование компостом.

Процесс вроде простой. Действительно, на первый взгляд видимых сложностей нет. Главная ошибка в том, что люди затем перестают ухаживать за саженцами сирени, обрекая их фактически на гибель. В дальнейшем вам необходимо подкармливать их специальными составами для кустов. Обычно это делают несколько раз в период активного роста. Также не стоит забывать о поливе и дополнительном мульчировании в случае необходимости — например, чтобы уберечь кустарник от пагубного воздействия сорняков и излишков воды.