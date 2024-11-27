Большинству людей, в особенности госслужащим, периодически требуется проходить курсы повышения квалификации либо заниматься профессиональной переподготовкой. Это одна из форм дополнительного профессионального образования, которое организуется и осуществляется на основе соответствующих законов. В Интернете можно найти немало информации по данной теме, в том числе, на сайте https://bs2021.org/ .

Для чего нужны курсы

Цель таких курсов — усовершенствовать знания специалистов и их практические навыки. Слушатели учатся чему-то новому, повышают свой уровень. Зачастую на курсах можно узнать нечто необычное, чего не найти даже в глобальной сети. Кроме того, любое подобное обучение значительно повышает конкурентоспособность специалиста и даёт ему возможности карьерного роста. В образовании, медицине и других сферах работников отправляют на курсы в обязательном порядке раз в несколько лет. Это даёт возможность получить очередную квалификационную категорию, а значит, повысить не только свой авторитет, но и зарплату.

Виды курсов

Существуют три формы курсов:

Очные — вы должны приехать в учебный центр и посещать занятия (лекции, семинары, практикумы, мастер-классы)

Заочные — вам присылают задания, вы выполняете их, а затем всё же придётся посетить своих кураторов и сдать необходимые зачёты. Такая форма работы встречается реже всего

Дистанционные — самый распространённый в наше время способ работы. Обучение проходит на специальной онлайн-платформе. Необходимо зарегистрироваться, получить доступ к учебным материалам, ознакомиться с ними, выполнить практические задания и, наконец, сдать зачёты.

Нужно помнить, что во всех случаях работодатель должен подписать соглашение с работником, издать соответствующий приказ и заключить договор с обучающей организацией. Если этого не сделать, то курсы пройдут впустую.

Что выбрать

Зачастую работнику предлагают определиться с выбором курсов самостоятельно. Руководство предоставляет примерный список интернет-ресурсов, и дальше встаёт вопрос: где же зарегистрироваться? Прежде всего, следует понимать, что предварительно ознакомиться в подробностях с контентом курсов невозможно. На сайте дают только общую информацию. Прежде всего нужно проверить, есть ли у обучающей организации лицензия Рособрнадзора или органа исполнительной власти,а также аккредитация. Кроме того, желательно проверить отзывы, хотя они не всегда бывают объективными. Впрочем, всегда можно посоветоваться с коллегами (в том числе, и в соцсетях). Что касается оплаты, то это является обязанностью работодателя, в том случае, когда речь идёт об очередном повышении квалификации, либо о переобучении (переподготовке) по инициативе работодателя (например, терапевта решили перевести на должность окулиста).

Документы и сертификаты

По окончании курсов выдаётся удостоверение (либо сертификат) о повышении квалификации или диплом о переподготовке. Если курсы проводились в дистанционном формате, то документы могут выслать по электронной почте (по желанию слушателя), но чаще всё же пользуются Почтой России. Диплом о профпереподготовке бессрочный, он даёт право работать по соответствующей специальности. А удостоверение об успешном прохождении курсов подтверждает, что человек получил новые знания и умения и повысил свои компетенции. Срок действия ограничен и может варьироваться от одного года до пяти лет.