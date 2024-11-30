Товарные знаки и патенты

Рынок товаров и услуг огромен, и сориентироваться на нём нелегко. Чтобы избежать спорных, конфликтных ситуаций, разработана система товарных знаков и патентов, а также процедура их проверки.

Что такое товарный знак

И потребителям, и бизнесу удобно, когда товар не обезличен, а отличается от других внешне. Для этого и существуют торговые знаки. Данный термин принят в Российской Федерации, а в других странах чаще употребляют понятие «торговая марка». Это обозначения (рисунки, надписи), которые принадлежат только одному виду продукта. Они всегда уникальны, и их разработкой занимаются специалисты высокого уровня. Чтобы их зарегистрировать, нужно подать заявление на сайт Федерального института промышленной собственности или создать обращение через Госуслуги, а также оплатить пошлину. После успешного рассмотрения знак будет принят Роспатентом.

Проверка товарного знака

Однако вероятность возникновения недоразумений существует всегда, и на этот случай созданы сервисы проверки. Они, прежде всего, помогают узнать, какие знаки уже существуют. Это требуется, когда начинающий участник рынка хочет зарегистрировать свою марку. С другой стороны, потребитель имеет возможность выяснить, что ему предлагают — легально произведённый товар или контрафактную продукцию. Достаточно зайти на официальный сайт проверки товарного знака — https://tmdex.ru/, ввести название проверяемой марки, и сервис покажет, существует ли она вообще и к какой категории товаров в данный момент относится. Кроме того, здесь приводятся основные сведения о собственнике бренда. В базе данных имеются сведения не только об отечественных, но и зарубежных компаниях.

Патенты

Патенты на изобретения также регистрируют в Роспатенте. Чтобы пройти данную процедуру, необходимо прежде всего проанализировать конкурентоспособность своего изобретения, а затем — подать заявление, приложить техническую документацию, описание своей разработки и оплатить формальную экспертизу. Затем лично или через сайт ФИПС документы передают для экспертизы по существу (её также нужно оплатить). Если эти две части экспертизы завершились успешно, вносится третья часть оплаты, и изобретатель получает патент, который тут же фиксируется в единой базе данных. Примерно так же обстоит дело при регистрации промышленных образцов. Проверка патентов выполняется на тех же ресурсах, которые упоминались выше. При этом следует знать, что доступ к данным о промышленных образцах — платный.