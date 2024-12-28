Как понять что каталитический нейтрализатор вышел из строя

Функции и признаки неисправности катализатора

Если не покупать каждые несколько лет автомобиль из салона, то рано или поздно все же придется столкнуться с выходом из строя каталитического нейтрализатора. Печально, что избежать этого не получится, но можно несколько отсрочь такой исход. Стоит отметить, что замена катализатора цена не самая доступная. Поэтому желательно все же предпринять усилия по сохранению этого элемента.

Что такое каталитический нейтрализатор

Каталитический нейтрализатор — это элемент выхлопной системы, который служит для снижения токсичности продуктов горения, образующихся в двигателе автомобиля. Располагается эта деталь как можно ближе к двигателю. Дело в том, что очистка выхлопных газов возможна только при высоких температурах.

Внутри металлического кожуха находятся мелкие соты, через которые и проходят выхлопные газы. Ячейки сделан либо из металла, либо (что чаще) из керамики. На их поверхность напыляется драгметалл (платина, палладий и др.). Продукты горения проходят через ячейки и вступают в реакцию с их поверхностью. В итоге ряд токсичных веществ распадается на безопасный кислород, воду и азот, а также на другие элементы.

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Как понять, что нейтрализатор вышел из строя

Обычно катализаторы, прежде чем окончательно выйти из строя подают определенные сигналы. Зная их, можно вовремя понять, что пора чистить или менять деталь. На всех машинах стоит электронный блок управления, которые в случае чего посылает сигнал для загорания CheckEngine на приборной панели.

Но, такой индикатор не будет отображаться, если засорение незначительное, и концентрация кислорода не сильно отличается от нормы. Но «Чек» может «выскочить» и просто так — это происходит при обрыве проводов датчика. Поэтому одного лишь индикатора на торпеде бывает мало для точной диагностики неисправности.

Куда более надежными маркерами состояния нейтрализатора являются:

Проблемы с запуском. Из-за забитого катализатора мотор долго заводится, периодически глохнет.

Сокращение реальной максимальной скорости.

Снижение мощности силового агрегата.

Повышение расхода топлива и моторного масла.

Более тугая педаль газа.

Ухудшение динамики.

Но и это довольно неоднозначные симптомы. Вот более красноречивые:

Появление сизого зловонного выхлопа, который пахнет тухлыми яйцами (запах сероводорода).

Плавающие обороты двигателя.

При любом запуске двигателя появляется скрежет, а стрелка тахометра находится в пределах 2-4 тысяч оборотов.

Невозможность запуска мотора (при сильно забитом катализаторе).

Засорившийся нейтрализатор не дает выхлопным газам свободно покидать камеру сгорания. Поршням сложнее их выталкивать, а для новой топливовоздушной смеси остается меньше места. Как раз этим и объясняется ухудшение динамики, снижение лошадиных сил и одновременное увеличение потребления бензина.

К тому же может возникнуть обратное давление, которое засосет в двигатель частицы разрушенных сот. В камере сгорания часть из них сгорит, а остальное будет царапать цилиндры.

Если из-под днища автомобиля доносится дребезжащий звук, это значит, что соты рассыпались в результате механического удара, например, при наезде на камень.

Почему каталитический нейтрализатор выходит из строя

Чаще всего катализатор ломается по следующим причинам:

Использование горючего низкого качества, которое в двигателе сгорает не полностью, а продолжает гореть в катализаторе, оплавляя и забивая его.

Неисправность двигателя, выпуска или топливной системы.

Выход из строя колпачков клапанов и маслосъемных колец.

Агрессивное вождение.

Езда по плохим дорогам.

Простой в пробках.

Разрушенный катализатор приходится менять или удалять, устанавливая на его место пламегаситель.