Поддерживать заданные параметры в трубопроводной системе помогает регулирующая арматура, например, регулятор давления жидкости. Сегодня рынок отопительного оборудования предлагает большое количество клапанов и регуляторов давления разных типов и конструкций, поэтому не так легко выбрать качественное изделие. Наибольший спрос при выборе такого типа оборудования заслуженно вызывают регуляторы серии RD чешского производителя арматуры ЛДМ.

Среди лидеров, выпускающих продукцию для регулирования давления в циркуляционных системах, всё большую популярность набирает компания LDM из Чехии. Инженеры выкупили цеха пришедшего в упадок предприятия, где они прежде работали, и с успехом вывели компанию на новую ступень развития. Добиться успеха в короткий срок они смогли благодаря выпуску надёжной арматуры, которая полностью оправдывает все возложенные на неё функции обеспечения заданных параметров в трубопроводных линиях и системах вентиляции.

Характеристика регуляторов давления

Серия регуляторов RD включает в себя разные модели, которые способны обеспечивать поддержание заданных величин давления внутри системы, где циркулирует жидкость. Универсальность способов монтажа позволяет устанавливать арматуру на трубопроводы с диаметром PN от 15 до 50 мм. При температуре потока внутри системы до 80 ⁰С регулятор давления жидкости можно устанавливать в любом положении, свыше — только по рекомендации производителя.

Быстродействие оборудования основано на прямом контакте рабочей среды с чувствительной мембраной регулятора. Избыток давления выгибает поверхность мембраны, которая имеет жёсткое сцепление с закрывающим пропускное отверстие конусом, вызывая изменение расхода протекающей среды через регулятор. Компенсируется избыточное давление среды на мембрану усилием пружины, которая настроена на приемлемый, рабочий диапазон перепада. Выравнивание показателей давления приводят поверхность мембраны в исходное положение.

Простой принцип работы регулятора давления не требует дополнительного оснащения приводом, датчиков и контролеров. Это позволяет устанавливать изделие на участках системы, где нет возможности подключать дополнительные источники энергии для контроля и регулирования потока.

Требования к протекающей среде

Каждый регулятор давления жидкости, принадлежащий к серии RD, можно применять в оборудовании, где циркулирует вода, воздух или пар низкого давления. Оборудовать данным устройством можно сети с температурой рабочей среды до +140°С.

Некоторые модели пригодны для регулировки заданных параметров давления охлаждающих смесей, неагрессивных к деталям регуляторов жидкостей, газообразных веществ в температурном диапазоне от +2°С до +150°С. Разрешено монтировать, если требуется, в специальной комплектации с охлаждающими конденсационными резервуарами, когда температура потока выше 140°С и достигает максимального до 180°С. Детали, которые герметично уплотняют поверхности дроссельной системы обладают высокой износостойкостью к обычной грязи и примесям. Но если в потоке предполагается появление механических частей, ускоряющих износ внутренних частей регулятора, то следует в трубопровод до изделия вмонтировать фильтр. Это продлит надёжность работы регулятора и обеспечит эффективность выполнения основной функции.

Преимущества регуляторов давления серии RD, выпускаемой чешской компанией ЛДМ заключаются в следующем:

простота настройки отсутствует потребность в дополнительном оснащении приборами КИПиА; не нуждается в присоединении дополнительного источника питания; устойчивость к износу; высокая чувствительность к перепадам давления.

Продукция чешкой компании ЛДМ зарекомендовала себя длительной бесперебойной работой оборудования и успешным выполнением поставленных перед ней задач. Арматура этого производителя всё больше используется на крупных объектах энергетики и тепловых пунктах, обслуживающих мелкие производства. Надёжность работы оборудования длительное время при соблюдении правил эксплуатации гарантирована производителем.

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