Частые причины вибраций руля автомобиля

Почему руль дрожит: основные причины и особенности ремонта
Вибрация руля — это проблема, с которой сталкивался практически каждый водитель. Она не только создает дискомфорт во время вождения, но и может стать причиной серьезного ДТП. Поэтому необходимо сразу обратиться в автосервис Опель или любой другой марки автомобиля за диагностикой и ремонтом.
Во время остановки
Если проблема появляется при заведенном двигателе во время стоянки, то причины могут крыться в следующем.
Это:
- Деформации крепежей мотора. Во время работы двигатель внутреннего сгорания создает вибрацию, чтобы ее погасить между мотором и кузовом устанавливаются специальные демпфирующие элементы — подушки. Когда они изнашиваются или выходят из строя, колебания силового агрегата переходят на рулевое колесо.
- Разбалансировке двигателя. Происходит это по вине забившихся форсунок. Из-за того, что горючее не может попасть в камеру сгорания, появляется дрожание, передающееся на руль
- Низких оборотах мотора.
- Поломке приводного вала рулевой рейки. Своими силами определить износ не получится. Следует заехать в СТО.
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Во время набора скорости
Если дрожание руля возникает только при разгоне автомобиля, то это уже связано с другими проблемами.
Например:
- Недостаток креплений на колесах. К примеру, если будет потерян один болт на колесе, то возможно появление колебаний руля во время движения.
- Разбалансировка колес. Часто она происходит по причине налипания грязи, снега или льда, а также попадания внутрь шины посторонних предметов. Чтобы провести балансировку, стоит заехать на шиномонтаж.
- Поломка рулевых наконечников. При повреждении или износе эти элементы не ремонтируют, а меняют. Процедура эта не сложная — провести ее удастся самостоятельно, без поездки к сервисменам. Но определенный набор инструментов и некоторые знания все же пригодятся.
- Износ ступичного подшипника. В данном случае колебания появляются не только при ускорении, но и во время вхождения в поворот. Также могут наблюдаться посторонние звуки. Износ подшипников проверяется довольно просто: нужно покачать колеса руками (подняв машину домкратом). Для этого следует взять их за верхнюю и нижнюю части. Если при этом слышен гул или скрежет, значит, подшипники изношены, необходима замена. Лучше всего обратиться на СТО.
- Поломки рулевой рейки. Вибрации возникают во время движения автомобиля. Заменить рулевую рейку самостоятельно достаточно сложно. И провести ремонт нужно как можно быстрее, так как поломка может перерасти в более серьезные повреждения узлов и механизмов авто.
Во время нажатия на педаль тормоза
Здесь есть всего два возможных варианта: либо тормозные диски неравномерно стерлись, либо деформировались колодки.
Если дело в колодках, то при нажатии на тормоза они неравномерно прилегают к диску или барабану, из-за чего и возникает вибрация. Эти колебания отображаются на руле, создавая ощущение биения. Также может ощущаться вибрация на педали тормоза.
Проблему можно определить самостоятельно. Нужно осмотреть тормозные колодки: если их толщина неравномерна или имеются видимые деформации и сильный износ, это будет явным признаком проблемы.
При движении по плохой дороге
Если проблема появляется исключительно при движении по ямам, то, скорее всего, она связана с поломкой шаровых опор. Помимо вибраций, также можно услышать скрежет и скрип. Шаровая опора — это компонент, который часто требует замены.
Если причина вибрации заключается в ее износе, то можно либо заменить опору, либо попытаться восстановить ее, в зависимости от состояния детали.
Итак, вибрации руля могут быть связаны с поломками разных систем и узлов автомобиля. Заметив проблему, нужно обратиться в СТО за диагностикой и ремонтом.