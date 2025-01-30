Что такое спа-бассейн и чем он отличается от джакузи?

Спа-бассейны и джакузи помогают расслабиться и набраться сил. Оба резервуара оборудованы гидромассажными форсунками, которые обеспечивают мягкий, расслабляющий массаж, создавая комфортную среду для отдыха в воде. В сетевых гипермаркетах есть ванны-джакузи и спа бассейны, купить которые можно также онлайн, воспользовавшись интернет-каталогом. В этой статье мы сравним эти два вида гидромассажных ванн по размерам и функциональным возможностям, чтобы помочь вам сделать выбор и наслаждаться всеми преимуществами гидротерапии.

Размеры и вместимость

Размер чаши — это одно из ключевых отличий между спа-бассейном и джакузи. Спа-бассейны обычно больше по размеру. Они могут иметь длину от 2 до 7 метров и вмещать 10 и более человек. Их часто используют для семейного отдыха или для проведения вечеринок с друзьями. Джакузи более компактны, предназначены для 1–5 человек. Они имеют длину от 1,5 до 2,5 метров. Спа-бассейны больше напоминают небольшие бассейны, где можно не только сидеть, но и плавать, а джакузи — это скорее гидромассажная ванна, предназначенная для релаксации.

Назначение — отдых или оздоровление

Спа-бассейны часто имеют множество дополнительных функций, которые усиливают эффект релаксации и создают атмосферу спа-салона, например:

встроенная подсветка;

музыкальные системы с влагозащищенными динамиками;

гейзеры, фонтаны, водопады разных размеров и форм;

системы ароматерапии.

Современные спа-бассейны могут быть оснащены даже небольшими барами, где можно хранить напитки и закуски, чтобы наслаждаться ими не выходя из воды.

Джакузи, в свою очередь, больше ориентированы на оздоровление и терапию. Они имеют более мощные гидромассажные форсунки, которые обеспечивают интенсивный массаж, направленный на определенные участки тела. Джакузи часто используются для лечения болей в мышцах и суставах, снятия стресса и улучшения кровообращения. Форсунки могут иметь различные режимы работы, что позволяет настраивать интенсивность массажа.

Установка и обслуживание

Спа-бассейны устанавливают на открытом воздухе. Для них нужна специальная, прочно укрепленная площадка, рассчитанная на вес и давление конструкции. Необходимо подключение к водопроводу, а также к электричеству для работы насосов, фильтров, подогрева воды и других электронных компонентов. При установке важно обеспечить правильный уклон дренажной системы.

Основные этапы монтажа спа-бассейна:

выравнивание грунта;

создание бетонного основания;

подключение к источнику воды и электросети.

После установки требуется регулярное обслуживание:

очистка фильтра;

использование дезинфекторов;

проверка работоспособности насосов и других компонентов системы.

Замена фильтров, например, может требоваться еженедельно или ежемесячно, в зависимости от модели и интенсивности использования. В отличие от джакузи, которые требуют наполнения и слива воды после каждого сеанса, спа-бассейны функционируют по принципу замкнутого цикла, что исключает необходимость их постоянного подключения к централизованным сетям водоснабжения.

Джакузи, как правило, проще в установке и обслуживании. Их можно поставить в помещениях с уже подведенным водоснабжением и канализацией. Установку можно произвести самостоятельно. Джакузи можно разместить в ванной комнате или на открытой террасе.

Обычно джакузи имеют встроенные системы фильтрации и дезинфекции, что снижает потребность в дополнительном обслуживании. Регулярная чистка джакузи выполняется раз в 10–14 дней, в зависимости от интенсивности использования. Общие затраты на обслуживание джакузи, как правило, ниже, чем на спа-бассейн.

В сетевых гипермаркетах вы найдете широкий выбор спа-бассейнов, джакузи и даже каркасные бассейны, недорого купить их с доставкой можно, оформив заказ онлайн. Спа-бассейн и джакузи помогут вам расслабиться и оздоровиться с максимальным комфортом и пользой для организмом.