Тренды в дизайне упаковки 2025: какие цвета выбирать и не прогадать

Какие цвета в 2025 считаются стильными в упаковке товара или этикетке

В мире дизайна упаковки и этикеток цвет играет ключевую роль в привлечении внимания потребителей и формировании имиджа бренда. В этой статье мы рассмотрим четыре основных цветовых направления, которые будут актуальны в 2025 году, и как они могут быть использованы в самоклеящихся этикетках.

1. Устойчивые и натуральные оттенки

С увеличением интереса к экологии и устойчивому развитию, натуральные и землистые оттенки будут на пике популярности. Цвета, такие как оливковый, терракотовый, бежевый и коричневый, будут ассоциироваться с натуральными продуктами и экологически чистыми брендами. Использование таких оттенков в самоклеящихся этикетках поможет подчеркнуть приверженность компании к устойчивым практикам и привлечь внимание сознательных потребителей.

2. Яркие и смелые цвета

В 2025 году яркие и насыщенные цвета, такие как фуксия, ярко-синий и кислотно-зеленый, будут использоваться для создания запоминающихся и привлекательных этикеток. Эти цвета помогут выделить продукт на полке и привлечь внимание покупателей. Яркие оттенки особенно подойдут для молодежной аудитории и брендов, стремящихся создать динамичный и энергичный имидж.

3. Пастельные тона

Пастельные цвета, такие как нежно-розовый, мятный и светло-лавандовый, будут продолжать оставаться в тренде в новом году. Эти мягкие и успокаивающие оттенки идеально подходят для упаковки товаров, связанных с красотой, здоровьем и благополучием. Пастельные тона создают ощущение легкости и свежести, что делает их идеальными для самоклеящихся этикеток на косметику и органические продукты.

4. Металлические и неоновые акценты

Металлические и неоновые цвета будут использоваться для создания эффектных акцентов на этикетках. Золотые, серебряные и неоновые оттенки могут добавить элемент роскоши и современности, что особенно актуально для премиум-сегмента. Использование таких акцентов в самоклеящихся этикетках поможет привлечь внимание и создать уникальный визуальный эффект.

В этом году цветовая палитра упаковки и этикеток будет разнообразной и многогранной. Устойчивые и натуральные оттенки, яркие и смелые цвета, пастельные тона, а также металлические и неоновые акценты будут определять стильные решения в дизайне. Для типографий, занимающихся печатью самоклеящихся этикеток, важно учитывать эти тренды, чтобы создавать привлекательные и современные продукты, которые будут выделяться на полках магазинов и привлекать внимание потребителей. Нужна помощь специалиста в создании этикетки с нуля? Или у вас готовоый макет, а вы не можете определиться с материалом, цветовой гаммой? Термофлекс-Юг бесплатно поможет быстро решить вопросы и подскажет, как еще и сэкономить на печати!