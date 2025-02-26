Афиша концертов в Самаре в марте 2025 года

В марте 2025 года Самара порадует жителей и гостей города разнообразной концертной программой. Самара готовится к насыщенному концертному сезону, предлагая жителям и гостям города широкий выбор музыкальных событий на любой вкус. Подробнее на сайте https://afisha-concert.ru/. В марте 2025 года на различных площадках города выступят как популярные артисты, так и перспективные исполнители, представляющие самые разные жанры музыки.

Основные мероприятия

Открывает месяц выступление оркестра CAGMO с программой «Саундтреки Эйнауди при свечах». Концерт пройдёт 1 марта в Окружном Доме Офицеров. Зрители смогут насладиться чарующими мелодиями итальянского композитора Людовико Эйнауди в уютной атмосфере, созданной мягким светом свечей.

Для любителей поп-музыки 5 марта на сцене Дворца спорта состоится концерт Димы Билана. Артист представит своё новое шоу «Невозможное возможно», где прозвучат как известные хиты, так и свежие композиции. Яркие спецэффекты и живой звук обещают незабываемое шоу.

6 марта в КРЦ «Звезда» порадует поклонников своим выступлением Миша Марвин. Его лирические песни и душевная подача создадут теплую атмосферу, идеально подходящую для романтического вечера.

Праздничный день 8 марта ознаменуется концертом группы The Hatters в МТЛ-Арене. Зажигательные ритмы и драйвовое выступление коллектива подарят зрителям заряд позитива и отличного настроения.

Для ценителей классики российской эстрады 9 марта в МТЛ-Арене выступит Сергей Пенкин. Его неповторимый голос и утончённая манера исполнения привлекут внимание меломанов всех возрастов.

Продолжит музыкальный марафон группа «Танцы Минус», чей концерт пройдёт 10 марта в КРЦ «Звезда». В программе выступления прозвучат такие хиты, как «Половинка», «Город» и «Цветы», хорошо знакомые каждому слушателю.

Самарская афиша в марте богата не только крупными концертами, но и более камерными выступлениями. В различных клубах и барах города можно будет услышать как местные группы, так и артистов из других городов. Живая музыка в уютных заведениях создаст особую атмосферу и позволит насладиться качественным звуком в непринуждённой обстановке.

Следите за расписанием мероприятий на https://afisha-concert.ru/samara , приобретайте билеты заранее и наслаждайтесь музыкальной весной в Самаре!

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