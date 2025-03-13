The Global Technology или как с интересом изучать науку

Научно популярный журнал The Global Technology — это сборник неочевидных научных фактов в подаче, понятной для любого человека. Выпуски доступны к прочтению в интернете как на английском, так и на русском языке. The Global Technology был основан в 2023 году Гердой Понзель и Ильей Свириным, чтобы возродить в читателе тягу к знаниям. Выпуски выходят каждый месяц а темы в них не повторяются и поражают действительно творческим подходом. У редакции есть собственный девиз, который немного меняется в каждом выпуске: «научно-популярный журнал, который рассказывает обо всех технологиях, что помогают нам выжить». И правда, ведь через призму науки журнал рассматривает не только важные изобретения, но даже социальные отношения. В разделах есть юмористические интерактивные тесты, которые помогают усвоить материал с пользой.

Каждый выпуск содержит три основные рубрики — технологии жизни, познания и воплощения. Технологии жизни рассказывают о взломе жизненных проблем, технологии познания — о незнакомых способах решения знакомых ситуаций, а технологии воплощения — о творчестве и вдохновении в науке. Увлекательные статьи оформлены в минималистичном стиле и подкреплены иллюстрациями, часто комедийного характера. Здесь можно найти научные ответы на вопросы: как оправдать виновного, попасть в осознанное сновидение, помешать мозгу делать выбор, попасть в дофаминовый рай и так далее. Кроме того, журнал предлагает поразмышлять над «битвой» Искусственного Интеллекта и людей, а также качеством жизни против продления жизни, и многим другим. В одном из выпусков, редакция даже рассматривает вариант приручения единорога с точки зрения обычного и IT решения.

Не менее интересная рубрика под названием Глобальные умы — это интервью с людьми, изменившими мир. Журналисты спрашивают, какие технологии создания будущего они внедрили в жизнь и что привело их к успеху. Что интересно, в интервью попадают люди с важными профессиями, иногда не связанные с медийностью. Как пример, в последних выпусках The Global Technology приглашали шеф-повара, логистов и маркетолога, а также создателя ассоциации молодых инвалидов «Аппарель».

Журнал создан при поддержке и финансировании международного проекта The Wall Global, самого большого холста для творчества в онлайн режиме. Редакция посвящает все материалы талантам, академикам и учёным, желающим сделать мир лучше. Каждая статья удивляет читателя многообразием открытий и достижений, на которые способен человек.