Компания «Ситипроф» представляет услуги по приемке квартир в новостройках

Компания «Ситипроф», ведущий специалист в области контроля качества недвижимости, представляет широкий спектр услуг, направленных на обеспечение максимальной прозрачности и безопасности при получении ключей от новой квартиры. В условиях стремительного роста рынка новостроек, когда качество сдачи жилья зачастую вызывает вопросы у собственников, услуга приемка квартиры становится не просто полезной, а необходимой.

Приобретение квартиры — важное событие в жизни каждого человека. Однако часто процесс получения объекта недвижимости сопряжен с рядом сложностей: скрытые дефекты отделки, нарушения строительных норм, ошибки при монтаже инженерных систем. Чтобы избежать подобных проблем, эксперты рекомендуют воспользоваться помощью профессионалов уже на этапе передачи квартиры от застройщика. Именно эту задачу решает компания «Ситипроф», предлагая клиентам комплексный подход к проверке жилых помещений.

Приемка квартиры с отделкой

Для тех, кто выбирает квартиру с уже готовым ремонтом от застройщика, особенно важно провести детальную проверку. Услуга приемка квартиры с отделкой позволяет выявить как явные, так и скрытые дефекты, которые могут быть незаметны для обычного человека. Наши специалисты тщательно осматривают стены, потолки, полы, дверные и оконные конструкции, проверяют электропроводку, системы водоснабжения и отопления, а также оборудование санузлов.

Кроме того, мы сверяем выполненные работы с проектной документацией и требованиями технических регламентов. По результатам осмотра клиент получает подробный акт с фотографиями, описанием всех выявленных недостатков и рекомендациями по их устранению. Это позволяет оперативно вернуться к застройщику с претензией и добиться исполнения обязательств без лишних затрат времени и финансов.

Приемка квартиры без отделки

Для тех, кто планирует делать ремонт самостоятельно, актуальной будет услуга приемка квартиры без отделки, которая направлена на оценку базовых параметров помещения. Даже если стены голые и полов нет, это не значит, что здесь нечего проверять. Наши специалисты фиксируют геометрию помещения, замеряют перепады пола, оценивают состояние оконных и дверных проемов, проверяют коммуникации на предмет протечек и работоспособности, а также выявляют возможные нарушения в теплоизоляции и звукоизоляции.

Такая экспертиза позволяет избежать серьезных расходов на доработку квартиры после покупки. Благодаря полученному заключению можно не только запросить у застройщика исправление выявленных дефектов, но и более точно составить план будущего ремонта.

Компания «Ситипроф» имеет богатый опыт работы с новостройками всех классов — от бизнес до эконом. Мы используем современное оборудование и следуем международным стандартам оценки недвижимости. Наши эксперты — сертифицированные специалисты, которые ежегодно повышают квалификацию и совершенствуют свои навыки.

Если вы столкнулись с вопросом оформления квартиры в новостройке, обращайтесь в компанию «Ситипроф». Мы поможем вам принять квартиру правильно, уверенно и без лишних хлопот. Специалисты компании всегда готовы ответить на любые вопросы и предложить оптимальное решение, соответствующее вашим потребностям.