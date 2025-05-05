Компания «Ситипроф» гарантирует прозрачность приемки квартиры

Компания «Ситипроф» предлагает профессиональную проверку жилья перед его официальным принятием у застройщика. Одной из ключевых услуг компании является приемка квартиры, которая позволяет выявить скрытые дефекты и добиться их устранения до подписания акта приема-передачи, которая позволяет выявить недостатки на раннем этапе и избежать дорогостоящих переделок в будущем.

Наши специалисты проводят полную диагностику объекта, используя современное оборудование и собственные методики контроля. Результатом становится официальный акт с описанием всех найденных замечаний, который клиент может использовать для дальнейшего взаимодействия с застройщиком.

Приемка квартиры с отделкой

Для тех, кто приобретает квартиру с чистовой отделкой, особенно важно проверить не только конструктивные элементы, но и качество выполненных ремонтных работ. Эксперты «Ситипроф» проводят детальную диагностику поверхностей, инженерных систем и установленного оборудования.

При осмотре мы обращаем внимание на:

ровность стен, полов и потолков;

качество укладки плитки, ламината или линолеума;

исправность розеток, выключателей и распределительного щита;

работу сантехники, окон и дверей;

наличие трещин, пятен, следов протечек и других дефектов.

По результатам приемки клиент получает подробный отчет с фотофиксацией и рекомендациями по дальнейшим действиям. Это важный документ, позволяющий защитить свои интересы и потребовать ремонта от застройщика.

Приемка квартиры без отделки

Данный формат приемки актуален для тех, кто планирует делать ремонт самостоятельно. Даже если квартира сдается в черновом варианте, важно проверить ее конструктивное состояние до начала отделочных работ.

Эксперты «Ситипроф» фиксируют:

геометрию помещений (перекосы стен, отклонение углов);

наличие сколов, трещин и повреждений несущих стен;

исправность водопровода, канализации и электрических коммуникаций;

уровень тепло- и звукоизоляции.

Обнаружив такие проблемы заранее, можно избежать дорогостоящих переделок в будущем. Мы предоставляем клиенту полный перечень замечаний, а также поддержку в согласовании доработок с представителями застройщика.

Если вас интересует услуга приемка квартиры без отделки компания «Ситипроф» всегда готова оказать квалифицированную поддержку. По всем вопросам вы можете обратиться к нашим специалистам — мы поможем вам принять недвижимость без лишних хлопот и рисков.