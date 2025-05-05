Компания «Ситипроф» представляет профессиональные услуги по приемке недвижимости в новостройках

Приемка квартиры — важный этап, от которого зависит комфорт и безопасность будущего проживания. Особенно ответственной является процедура проверки объекта на стадии сдачи застройщиком. Компания «Ситипроф» предлагает экспертную помощь в приемке квартир как с отделкой, так и без отделки, обеспечивая полноту проверки и соблюдение всех строительных норм.

Наша команда специалистов имеет богатый опыт работы в сфере строительного контроля и экспертизы жилых помещений. Мы помогаем покупателям недвижимости избежать скрытых дефектов и упущений со стороны застройщика, а также получить документальное подтверждение качества выполненных работ. Среди наших ключевых услуг — приемка квартиры без отделки, которая особенно актуальна при покупке недвижимости в черновой отделке.

Приемка квартиры с отделкой: детальная проверка каждого элемента

Покупка квартиры с отделкой предполагает готовность к проживанию, но это не исключает наличие технологических нарушений или брака. Наши специалисты проводят комплексную оценку состояния помещения: начиная от анализа электрической разводки и заканчивая проверкой качества напольных покрытий, дверей, окон, сантехники и межкомнатных перегородок.

В ходе приемки мы используем профессиональное оборудование для выявления скрытых дефектов: тепловизоры, влагомеры, лазерные уровни. По результатам проверки клиент получает подробный акт с описанием выявленных недостатков, фотографиями и рекомендациями по их устранению. Благодаря нашей работе вы сможете вернуться к застройщику с обоснованными претензиями и потребовать исправления выявленных замечаний.

Приемка квартиры без отделки: основательный подход к базовым системам

Если ваша квартира приобретена в черновой отделке, то приемка квартиры без отделки становится особенно важной. В этом случае внимание уделяется инженерным коммуникациям, геометрии помещения, качеству монтажа оконных и дверных проемов, а также состоянию балконных плит и остекления.

Особое значение имеет оценка состояния стен и полов. Например, необходима экспертиза стяжки пола в новостройке, поскольку именно от этого элемента будет зависеть качество дальнейшей отделки и долговечность финишного покрытия. Мы проверяем ровность поверхности, наличие трещин, толщину слоя и соответствие технологии укладки требованиям СНиП.

Наши специалисты фиксируют все отклонения и составляют технический акт, который поможет вам быть уверенным в надежности и качестве базовой подготовки вашего будущего жилья.

Обратитесь в «Ситипроф» — будьте уверены в качестве вашего нового дома!

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