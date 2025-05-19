Запчасти и оборудование на МТЗ и Т-25/30

Минский тракторный завод (МТЗ) производит тракторы, более известные под брендом «Беларус». Тракторы МТЗ представлен моделями, различающимися по мощности и грузоподъемности, особенно популярны «Беларус-80/82» и «Беларус-112». Аналогичную спецтехнику производит Владимирский тракторный завод. Маломощные модели Т-25 и Т-30 широко используются для сельскохозяйственных угодий и коммунальных работ.

Оборудование и запчасти на МТЗ и Т-25/30 универсальны: они подойдут для установки в качестве расходников или полноценных компонентов. Комплектация к технике производится в промышленных городах Мценск и Орел. «Фирма Трансавтомаш» работает с крупными транспортными компании и доставит детали к спецтехнике по индивидуальному маршруту, без пробок и задержек.

Каталог запчастей

Запчасти на тракторы МТЗ пользуются большим спросом среди управляющих компаний и владельцев небольших участков. Важно знать срок эксплуатации отдельных компонентов и обслуживать машину в соответствии с рекомендациями производителя. Например, запчасти топливной системы и ходовой части служат от 500 до 3000 часов (примерно 1-4 сезона), а электрические энергоносители могут исправно работать до 5 лет активного использования. В каталоге представлены следующие запчасти для моделей Т-25/30:

Выжимные подшипники;

Правый и левый наконечник, приводной фланец;

Валы: отбора мощности, карданный шлиц-шлиц, для щетки, привода центральной щетки, для насоса, КО на пескоразбрасыватель, для редуктора клиноременной передачи, на фрезу, поворотный, первичный, шлицевой;

Звездочка ведомая и ведущая щетки;

Шкивы: большой НЦ, малый НЦ, на редуктор, на насос;

Фланцы насоса;

Шестерня: коническая, планетарная редуктора;

Валы-шестерня: редуктора привода щетки, в сборе со стаканом, НЦ;

Ножи: С 2-мя отверстиями на барабанную косилку, КРН прямой короткий;

Переходники: на кардан, на глушитель;

Насосы: дозатор, отопителя салона, водяной в сборе с крышкой, подкачивающий, модели НР, ВК и НЦ;

Колесо опорное в сборе с кронштейном на щеточное оборудование, диск заднего колеса, диск опорного колеса, вилка колеса;

Гидроцилиндры: подъема щетки, ковша, подъема навески;

Рычаг переднего моста правый, рычаг натяжной (натяжитель цепи);

Глушители длинный и короткий;

Редукторы: привода щетки, водяного насоса, промежуточный, стартер редукторный;

Манжета армированная.

Каталог оборудования

Специально разработанные инструменты для коммунальных нужд разработаны с учетом характеристик тракторов МТЗ. Они устанавливаются на основу машины и могут меняться в зависимости от типа работы, будь то очистка улиц от снега или полив тротуара, растений. Каталог оборудования включает следующие виды расходников: