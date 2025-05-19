Запчасти и оборудование на МТЗ и Т-25/30

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Минский тракторный завод (МТЗ) производит тракторы, более известные под брендом «Беларус». Тракторы МТЗ представлен моделями, различающимися по мощности и грузоподъемности, особенно популярны «Беларус-80/82» и «Беларус-112». Аналогичную спецтехнику производит Владимирский тракторный завод. Маломощные модели Т-25 и Т-30 широко используются для сельскохозяйственных угодий и коммунальных работ.

Оборудование и запчасти на МТЗ и Т-25/30 универсальны: они подойдут для установки в качестве расходников или полноценных компонентов. Комплектация к технике производится в промышленных городах Мценск и Орел. «Фирма Трансавтомаш» работает с крупными транспортными компании и доставит детали к спецтехнике по индивидуальному маршруту, без пробок и задержек.

Каталог запчастей

Запчасти на тракторы МТЗ пользуются большим спросом среди управляющих компаний и владельцев небольших участков. Важно знать срок эксплуатации отдельных компонентов и обслуживать машину в соответствии с рекомендациями производителя. Например, запчасти топливной системы и ходовой части служат от 500 до 3000 часов (примерно 1-4 сезона), а электрические энергоносители могут исправно работать до 5 лет активного использования. В каталоге представлены следующие запчасти для моделей Т-25/30:

  • Выжимные подшипники;
  • Правый и левый наконечник, приводной фланец;
  • Валы: отбора мощности, карданный шлиц-шлиц, для щетки, привода центральной щетки, для насоса, КО на пескоразбрасыватель, для редуктора клиноременной передачи, на фрезу, поворотный, первичный, шлицевой;
  • Звездочка ведомая и ведущая щетки;
  • Шкивы: большой НЦ, малый НЦ, на редуктор, на насос;
  • Фланцы насоса;
  • Шестерня: коническая, планетарная редуктора;
  • Валы-шестерня: редуктора привода щетки, в сборе со стаканом, НЦ;
  • Ножи: С 2-мя отверстиями на барабанную косилку, КРН прямой короткий;
  • Переходники: на кардан, на глушитель;
  • Насосы: дозатор, отопителя салона, водяной в сборе с крышкой, подкачивающий, модели НР, ВК и НЦ;
  • Колесо опорное в сборе с кронштейном на щеточное оборудование, диск заднего колеса, диск опорного колеса, вилка колеса;
  • Гидроцилиндры: подъема щетки, ковша, подъема навески;
  • Рычаг переднего моста правый, рычаг натяжной (натяжитель цепи);
  • Глушители длинный и короткий;
  • Редукторы: привода щетки, водяного насоса, промежуточный, стартер редукторный;
  • Манжета армированная.

Каталог оборудования

Специально разработанные инструменты для коммунальных нужд разработаны с учетом характеристик тракторов МТЗ. Они устанавливаются на основу машины и могут меняться в зависимости от типа работы, будь то очистка улиц от снега или полив тротуара, растений. Каталог оборудования включает следующие виды расходников:

  • Поливомоечное оборудование: разбрызгивание воды, эффективное очищение улиц от пыли и грязи. Управляющие компании также используют поливомоечное оборудование для полива зеленых насаждений.
  • Погрузочное оборудование: разравнивает грунт и перемещает многотонные объекты, работает с ландшафтом и очищением улиц от мусора со снегом.
  • Щеточное оборудование: эффективно сметает мусор, снег, листья и прочие загрязнения в городе или на участке. Выпускается в гидравлических и усиленных моделях под увлажнение.
  • Плужное оборудование: универсальный монтаж почти для всех видов спецтехники, предназначается для очистки снега в крупных масштабах.
  • Дисковая навесная косилка: скашивает траву, сено и прочую растительность, предназначена для облагораживания парков и скверов. Подходит под разные типы почв и климатические условия.
  • Насосный блок НЦ: устанавливается вместе с системами полива и мойки (например, на поливомоечное оборудование).
  • Отвал коммунальный: аналог плужного оборудования, предназначен для работы не только с городской средой, но и для работы на сельскохозяйственных угодьях.

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