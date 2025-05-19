Запчасти и оборудование на МТЗ и Т-25/30

Минский тракторный завод (МТЗ) производит тракторы, более известные под брендом «Беларус». Тракторы МТЗ представлен моделями, различающимися по мощности и грузоподъемности, особенно популярны «Беларус-80/82» и «Беларус-112». Аналогичную спецтехнику производит Владимирский тракторный завод. Маломощные модели Т-25 и Т-30 широко используются для сельскохозяйственных угодий и коммунальных работ.
Оборудование и запчасти на МТЗ и Т-25/30 универсальны: они подойдут для установки в качестве расходников или полноценных компонентов. Комплектация к технике производится в промышленных городах Мценск и Орел. «Фирма Трансавтомаш» работает с крупными транспортными компании и доставит детали к спецтехнике по индивидуальному маршруту, без пробок и задержек.
Каталог запчастей
Запчасти на тракторы МТЗ пользуются большим спросом среди управляющих компаний и владельцев небольших участков. Важно знать срок эксплуатации отдельных компонентов и обслуживать машину в соответствии с рекомендациями производителя. Например, запчасти топливной системы и ходовой части служат от 500 до 3000 часов (примерно 1-4 сезона), а электрические энергоносители могут исправно работать до 5 лет активного использования. В каталоге представлены следующие запчасти для моделей Т-25/30:
- Выжимные подшипники;
- Правый и левый наконечник, приводной фланец;
- Валы: отбора мощности, карданный шлиц-шлиц, для щетки, привода центральной щетки, для насоса, КО на пескоразбрасыватель, для редуктора клиноременной передачи, на фрезу, поворотный, первичный, шлицевой;
- Звездочка ведомая и ведущая щетки;
- Шкивы: большой НЦ, малый НЦ, на редуктор, на насос;
- Фланцы насоса;
- Шестерня: коническая, планетарная редуктора;
- Валы-шестерня: редуктора привода щетки, в сборе со стаканом, НЦ;
- Ножи: С 2-мя отверстиями на барабанную косилку, КРН прямой короткий;
- Переходники: на кардан, на глушитель;
- Насосы: дозатор, отопителя салона, водяной в сборе с крышкой, подкачивающий, модели НР, ВК и НЦ;
- Колесо опорное в сборе с кронштейном на щеточное оборудование, диск заднего колеса, диск опорного колеса, вилка колеса;
- Гидроцилиндры: подъема щетки, ковша, подъема навески;
- Рычаг переднего моста правый, рычаг натяжной (натяжитель цепи);
- Глушители длинный и короткий;
- Редукторы: привода щетки, водяного насоса, промежуточный, стартер редукторный;
- Манжета армированная.
Каталог оборудования
Специально разработанные инструменты для коммунальных нужд разработаны с учетом характеристик тракторов МТЗ. Они устанавливаются на основу машины и могут меняться в зависимости от типа работы, будь то очистка улиц от снега или полив тротуара, растений. Каталог оборудования включает следующие виды расходников:
- Поливомоечное оборудование: разбрызгивание воды, эффективное очищение улиц от пыли и грязи. Управляющие компании также используют поливомоечное оборудование для полива зеленых насаждений.
- Погрузочное оборудование: разравнивает грунт и перемещает многотонные объекты, работает с ландшафтом и очищением улиц от мусора со снегом.
- Щеточное оборудование: эффективно сметает мусор, снег, листья и прочие загрязнения в городе или на участке. Выпускается в гидравлических и усиленных моделях под увлажнение.
- Плужное оборудование: универсальный монтаж почти для всех видов спецтехники, предназначается для очистки снега в крупных масштабах.
- Дисковая навесная косилка: скашивает траву, сено и прочую растительность, предназначена для облагораживания парков и скверов. Подходит под разные типы почв и климатические условия.
- Насосный блок НЦ: устанавливается вместе с системами полива и мойки (например, на поливомоечное оборудование).
- Отвал коммунальный: аналог плужного оборудования, предназначен для работы не только с городской средой, но и для работы на сельскохозяйственных угодьях.