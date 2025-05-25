Мебель на заказ от мебельного цеха «ДАНИОЛ»

Мебель на заказ — это возможность создать уникальное пространство, идеально отвечающее вашим потребностям, вкусам и особенностям помещения. Компания «ДАНИОЛ» предлагает изготовление мебели на заказ, сочетая высокое качество материалов, мастерство исполнения и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Преимущества мебели на заказ:

Индивидуальный дизайн: воплощайте любые дизайнерские идеи, создавая мебель, идеально соответствующую вашему стилю и предпочтениям.

Оптимальное использование пространства: мебель изготавливается по индивидуальным размерам, максимально эффективно используя каждый сантиметр вашего помещения.

Функциональность: разработайте внутреннее наполнение шкафов, полок и других элементов мебели, учитывая ваши потребности в хранении и организации пространства.

Выбор материалов: подберите материалы, фактуры и цвета в соответствии с вашим вкусом и бюджетом.

Качество и долговечность: мебель изготавливается из качественных материалов с использованием современных технологий, что гарантирует ее долговечность и надежность.

Материалы для изготовления мебели по индивидуальному проекту:

Для корпуса: ЛДСП класса эмиссии Е0,5 — NORDECO (допустимо для детских комнат, характеризуется минимальным содержанием формальдегида). ЛДСП класса эмиссии E1 — EGGER (также безопасно для использования в жилых помещениях).

Для фасадов: Влагостойкая плита МДФ с различным покрытием: Эмаль (широкая цветовая гамма, возможность выбора глянцевой или матовой поверхности). Пленка (разнообразие текстур и цветов, доступная цена). Пластик (высокая износостойкость и устойчивость к влаге). Шпон (натуральный древесный рисунок, создающий ощущение тепла и уюта). 3D-панели (оригинальный рельефный декор, добавляющий объем и выразительность). Натуральное дерево: массив дуба, бука, ольхи, ясеня (экологически чистый материал с неповторимым рисунком и долговечностью).

Столешницы и подоконники: Кварц (высокая прочность, устойчивость к царапинам и высоким температурам). Акрил (гладкая поверхность, возможность создания бесшовных соединений, легко реставрируется). Компакт-ламинат (влагостойкий и прочный материал, устойчивый к механическим повреждениям). Влагостойкая ДСП, покрытая итальянским термостойким пластиком (экономичный и практичный вариант).

Фурнитура: Blum, Hettich, GTV, FGV, Hafele и др. (надежная и функциональная фурнитура от ведущих европейских производителей).

Специалисты «ДАНИОЛ» помогут вам разработать дизайн-проект, подобрать материалы и фурнитуру, а также изготовят и установят мебель https://www.daniol.ru/catalog/mebel-na-zakaz/, которая будет радовать вас долгие годы.