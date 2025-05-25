Мебель на заказ от мебельного цеха «ДАНИОЛ»

Мебель на заказ — это возможность создать уникальное пространство, идеально отвечающее вашим потребностям, вкусам и особенностям помещения. Компания «ДАНИОЛ» предлагает изготовление мебели на заказ, сочетая высокое качество материалов, мастерство исполнения и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Преимущества мебели на заказ:
- Индивидуальный дизайн: воплощайте любые дизайнерские идеи, создавая мебель, идеально соответствующую вашему стилю и предпочтениям.
- Оптимальное использование пространства: мебель изготавливается по индивидуальным размерам, максимально эффективно используя каждый сантиметр вашего помещения.
- Функциональность: разработайте внутреннее наполнение шкафов, полок и других элементов мебели, учитывая ваши потребности в хранении и организации пространства.
- Выбор материалов: подберите материалы, фактуры и цвета в соответствии с вашим вкусом и бюджетом.
- Качество и долговечность: мебель изготавливается из качественных материалов с использованием современных технологий, что гарантирует ее долговечность и надежность.
Материалы для изготовления мебели по индивидуальному проекту:
- Для корпуса:
- ЛДСП класса эмиссии Е0,5 — NORDECO (допустимо для детских комнат, характеризуется минимальным содержанием формальдегида).
- ЛДСП класса эмиссии E1 — EGGER (также безопасно для использования в жилых помещениях).
- Для фасадов:
- Влагостойкая плита МДФ с различным покрытием:
- Эмаль (широкая цветовая гамма, возможность выбора глянцевой или матовой поверхности).
- Пленка (разнообразие текстур и цветов, доступная цена).
- Пластик (высокая износостойкость и устойчивость к влаге).
- Шпон (натуральный древесный рисунок, создающий ощущение тепла и уюта).
- 3D-панели (оригинальный рельефный декор, добавляющий объем и выразительность).
- Натуральное дерево: массив дуба, бука, ольхи, ясеня (экологически чистый материал с неповторимым рисунком и долговечностью).
- Влагостойкая плита МДФ с различным покрытием:
- Столешницы и подоконники:
- Кварц (высокая прочность, устойчивость к царапинам и высоким температурам).
- Акрил (гладкая поверхность, возможность создания бесшовных соединений, легко реставрируется).
- Компакт-ламинат (влагостойкий и прочный материал, устойчивый к механическим повреждениям).
- Влагостойкая ДСП, покрытая итальянским термостойким пластиком (экономичный и практичный вариант).
- Фурнитура: Blum, Hettich, GTV, FGV, Hafele и др. (надежная и функциональная фурнитура от ведущих европейских производителей).
Специалисты «ДАНИОЛ» помогут вам разработать дизайн-проект, подобрать материалы и фурнитуру, а также изготовят и установят мебель https://www.daniol.ru/catalog/mebel-na-zakaz/, которая будет радовать вас долгие годы.