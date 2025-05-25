Светодиодные дорожные знаки

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Светодиодные дорожные знаки представляют собой современное и эффективное средство повышения безопасности дорожного движения, особенно в условиях ограниченной видимости, в темное время суток и в местах с интенсивным движением.

Конструкция:

Светодиодный дорожный знак состоит из:

  • Корпуса, изготовленного из прочного, устойчивого к атмосферным воздействиям материала (например, алюминия или оцинкованной стали).
  • Светодиодной матрицы, состоящей из множества светодиодов высокой яркости, формирующих изображение знака.
  • Контроллера, управляющего работой светодиодов, обеспечивающего отображение необходимой информации.
  • Источника питания: обеспечивающего питание светодиодной матрицы.

Преимущества светодиодных дорожных знаков:

  • Высокая видимость: светодиоды обеспечивают яркое и четкое изображение знака даже в условиях плохой видимости (туман, дождь, снегопад).
  • Экономичность: низкое энергопотребление светодиодов позволяет существенно снизить расходы на электроэнергию.
  • Долговечность: светодиоды имеют длительный срок службы, что снижает затраты на обслуживание и замену знаков.
  • Устойчивость к вандализму: прочная конструкция корпуса и защищенные светодиоды.
  • Гибкость и адаптивность: возможность динамического отображения информации, например, изменение скоростного режима в зависимости от времени суток или погодных условий.
  • Экологичность: не содержат вредных веществ, таких как ртуть, и не требуют специальной утилизации.

Светодиодные дорожные знаки могут работать как от аккумулятора, так и от сети переменного тока.

  • Работа от аккумулятора обеспечивает автономную работу знака в местах, где нет возможности подключения к электросети.
  • Работа от сети обеспечивает непрерывную работу знака.

Дополнительные особенности:

  • Датчики освещенности: автоматически регулируют яркость светодиодов в зависимости от уровня освещенности окружающей среды.
  • Системы мониторинга позволяют дистанционно контролировать работу знака, выявлять неисправности и оперативно принимать меры.
  • Различные размеры и формы: возможность выбора знака подходящего размера и формы в зависимости от конкретных условий применения.

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Светодиодные дорожные знаки — это инвестиция в безопасность дорожного движения, обеспечивающая высокую видимость, долговечность и экономичность. Купить светодиодные знаки и другое дорожное оборудовнаие https://centroznak.ru/catalog/svetodiodnye-znaki/ можно у производителя «Центрознак» в Москве. Доставка по России.

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