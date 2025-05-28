Кукисвумчорр — горнолыжный курорт в Хибинах, расположенный в 7,4 километра от города Кировск, Мурманская область. Курорт также известен как «25-й километр» — это историческое название, связанное с расстоянием от города Апатиты (около 25 км), но не от Кировска. Это место привлекает любителей зимних видов спорта благодаря долгому снежному сезону, разнообразным трассам и доступным ценам.

Если вы хотите покататься на лыжах или сноуборде, насладиться природой и отдохнуть в уютной атмосфере, Кукисвумчорр — отличный выбор. Расскажем о нем подробнее!

География и природа курорта

Кукисвумчорр находится в сердце Хибинских гор, одного из самых живописных горных массивов России. Кировск — ближайший город, до которого легко добраться на машине или общественном транспорте. Курорт расположен всего в 7,4 км от центра Кировска, что делает его удобным для посещения.

Снег здесь лежит с ноября по май, что делает Кукисвумчорр идеальным для длительного зимнего сезона. Горы Хибин славятся своим рельефом: крутые склоны, широкие трассы и зоны для фрирайда — катания вне подготовленных трасс. Погода может быть переменчивой, но температура редко опускается ниже −15°C, а весной часто поднимается до +5…+7°C.

Трассы и виды спорта

Кукисвумчорр предлагает трассы для всех уровней подготовки. На курорте есть 6 трасс общей протяженностью 10 километров. Они делятся на:

зеленые — для новичков, с пологими спусками;

— для новичков, с пологими спусками; синие и красные — для уверенных лыжников и сноубордистов;

— для уверенных лыжников и сноубордистов; черные — сложные трассы для профессионалов и любителей фрирайда.

Схема трасс горнолыжного курорта

Кроме горных лыж и сноуборда, здесь популярен телемарк — стиль катания с особым креплением, позволяющим свободно двигать пятку.

Фрирайд — это отдельная гордость курорта. Любители приключений могут кататься по неподготовленным склонам, но важно помнить о лавинной опасности. Для подъема работают несколько канатных дорог, включая кресельные и бугельные подъемники. Есть даже бэби-лифт для детей и начинающих.

Инфраструктура и развлечения

Кукисвумчорр — это не только трассы, но и развитая инфраструктура. На территории есть прокат спортивного инвентаря, где можно взять лыжи, сноуборды и защитное снаряжение. Но вот совет: аренда на склоне может обойтись дороже, чем в городе. Например, на территории комплекса сноуборд+ботинки стоят 1200 рублей за 4 часа, а в том же кировском пункте проката «Покатушкин» сноубордический комплект стоит 1400 рублей за целый день! Поэтому гораздо выгоднее брать инвентарь в городе или привозить свой.

Цены на прокат: Кукисвумчорр

Цены на прокат: Покатушкин

После катания можно перекусить в кафе или баре на курорте. Например, бар «25 км» известен своими вечеринками и живой музыкой.

Для размещения доступны хостелы и гостиницы рядом с курортом. Хостел на территории — бюджетный вариант для тех, кто не хочет ежедневно тратить время на дорогу до места катания. Отели с бОльшим комфортом можно найти в черте Кировска.

Услуги и обучение

Новичкам не стоит переживать: на курорте работают инструкторы, которые помогут освоить азы горных лыж или сноуборда. Есть школы для детей и взрослых, где обучают технике катания и безопасности.

Безопасность, кстати, является важным моментом. Курорт регулярно публикует информацию о лавинной опасности (обычно от 2 до 3 из 5 баллов), и катание вне трасс требует подготовки.

Кукисвумчорр: основные моменты

Кукисвумчорр — это курорт для всех: от новичков до профессионалов, от семей с детьми до любителей фрирайда. Доступные цены, длинный сезон и красивая природа делают его привлекательным для туристов. Планируя поездку, заранее подумай о прокате инвентаря, бронировании жилья. Проверить погоду тоже не забудьте. Больше информации, включая цены и контакты, можно найти на официальном сайте — 25chorr.ru.

Кукисвумчорр ждет вас! Готовы кататься?