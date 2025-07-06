Новая модель китайского автопрома Jetour T2, которая быстро привлекла внимание благодаря цене, внедорожному стилю и богатому оснащению — это идеальный выбор для тех, кто ищет современный, технологичный и доступный кроссовер для городской езды и путешествий. Модель сочетает в себе премиальный дизайн, просторный салон и богатую комплектацию уже в базовой версии, что делает Jetour T2 в Москве особенно привлекательным для покупателей. Этот кроссовер сочетает в себе современный дизайн, функциональность и комфорт, предлагая интересную альтернативу более дорогим SUV.

Обзор Jetour T2

Jetour T2 — это среднеразмерный внедорожник, созданный подбрендом Chery специально для городских и загородных условий. Он выделяется строгим, «брутальным» дизайном кузова, светодиодной оптикой, просторным салоном и высоким дорожным просветом. Благодаря сочетанию функциональности и стиля, модель становится всё более популярной среди водителей, которые ищут надёжный и технологичный автомобиль по разумной цене.

Jetour T2 в Москве: цены, наличие, дилеры

В Москве приобрести Jetour T2 можно у официального дилера «Jetour Измайлово», который предлагает широкий выбор комплектаций в наличии. Актуальный диапазон цен — от 2,8 до 3,4 млн рублей, в зависимости от комплектации и опций. Дилеры регулярно проводят акции с выгодными условиями — например, скидки при трейд-ин или льготное автокредитование. Адрес Jetour Измайлово: Москва, ул. Щербаковская, 53А. Возможны онлайн-бронирование и запись на тест-драйв.

Комплектации и цены

Jetour T2 предлагается в нескольких комплектациях, каждая из которых имеет собственный набор опций. Ниже — краткое сравнение:

Комплектация Цена, ₽ Особенности Comfort 2 799 000 Камера заднего вида, мультимедиа 10«, подогрев сидений Luxury 3 199 000 Панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, кожаный салон Flagship 3 399 000 360° камеры, вентиляция сидений, премиум-аудио

Технические характеристики

Jetour T2 построен на платформе с передним или полным приводом. Модель оснащается 2.0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, мощностью 254 л.с., и 7-ступенчатым «роботом». Расход топлива — около 8,7 л/100 км в смешанном цикле. Клиренс составляет 220 мм, что позволяет уверенно чувствовать себя вне асфальта.

Объём двигателя: 1999 см³

Мощность: 254 л.с.

Тип привода: передний / полный

Разгон до 100 км/ч: 8,5 сек

Преимущества модели

Jetour T2 предлагает ряд преимуществ, которые делают его конкурентоспособным на фоне других SUV:

Привлекательное соотношение цены и оснащения

Современный и узнаваемый дизайн

Продвинутая мультимедийная система и электроника

Просторный салон и вместительный багажник

Гарантия до 7 лет или 200 000 км

Мнение владельцев: что хвалят и чего ждут

Первые владельцы Jetour T2 положительно оценивают автомобиль за просторный салон, качественную отделку, уверенное поведение на дороге и высокий клиренс. Особенно отмечают богатую базовую комплектацию и современную мультимедиа-систему. Из пожеланий — улучшить шумоизоляцию и адаптацию к зимним условиям. В целом отзывы подтверждают высокое соотношение цены и качества — большинство владельцев отмечают хорошую динамику, продуманный интерьер и выгодную цену по сравнению с аналогами.

Тест-драйв и условия покупки

Для записи на тест-драйв Jetour T2 в Москве достаточно заполнить онлайн-заявку на сайте официального дилера или позвонить по телефону. Процедура занимает не более 5 минут. При покупке доступны следующие программы:

Трейд-ин со скидкой до 200 000 рублей Автокредитование от 4,9% годовых Госпрограмма льготного лизинга

Также предлагаются расширенные пакеты сервисного обслуживания и страхования КАСКО на льготных условиях.