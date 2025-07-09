Что такое рич трак и зачем он нужен

Для складов с высокой интенсивностью погрузочно-разгрузочных операций рич трак — это оптимальное решение. Эти узкопроходные погрузчики предназначены для работы в ограниченных пространствах и позволяют поднимать грузы на большую высоту, что делает их особенно полезными при работе с многоярусными стеллажами.

Главная особенность ричтраков — возможность выдвижения мачты вперёд. Это позволяет захватывать паллету без смещения корпуса, а также безопасно маневрировать между стеллажами.

Преимущества ричтраков

Ричтраки сочетают в себе производительность, компактность и точность. Основные преимущества включают:

Работу в узких проходах (ширина — от 2,6 м).

Высокую грузоподъёмность при компактных габаритах.

Манёвренность и минимальный радиус разворота.

Повышенную безопасность благодаря электронной системе стабилизации.

Такая техника позволяет эффективно использовать вертикальное пространство склада, снижая потребность в его расширении.

Стеллажные системы для складов

Невозможно говорить о ричтраках без упоминания стеллажей. Именно они формируют пространство, в котором работает техника. Современные производители предлагают стеллажные системы различных типов:

Фронтальные — стандартные решения для паллетированного хранения.

Глубинные — обеспечивают плотное размещение товара.

Мобильные — оптимальны при необходимости экономии площади.

Выбор зависит от типа груза, оборота товара и характеристик помещения.

Как выбрать ричтрак под задачи склада

При выборе ричтрака важно учитывать:

Высоту подъёма — от 3 до 12 метров, в зависимости от используемой стеллажной системы. Грузоподъёмность — чаще всего до 2 тонн. Тип привода — электрические модели предпочтительнее в закрытых помещениях. Условия эксплуатации — влажность, температурный режим, наличие пандусов и уклонов.

Необходимо также учитывать доступ к сервису, наличие запасных частей и обучение персонала.

Совместимость ричтраков со стеллажами

Правильная интеграция техники и конструкции стеллажей — ключ к эффективности. Ширина проходов, радиус поворота и высота подъёма должны быть согласованы между собой. Не стоит комбинировать ричтраки с нестандартными стеллажами без расчётов — это может привести к аварийным ситуациям или простой техники.

Профессиональные поставщики обычно предлагают комплексные решения: подбор техники и проектирование системы хранения.

Заключение

Правильно выбранный ричтрак и грамотно спроектированная стеллажная система способны существенно повысить логистическую эффективность склада. Использование современных решений, представленных в каталоге «всеинструменты», позволяет оптимизировать пространство, ускорить обработку грузов и снизить затраты на эксплуатацию. Оцените параметры склада, подберите совместимое оборудование — и получите результат уже в первые месяцы эксплуатации.