Кроссовер HAVAL H3 привлекают внимание сочетанием современного дизайна, продуманной конструкции и высокого уровня оснащения. Новый HAVAL про созданный для комфортных поездок по городу и уверенного поведения на трассе. В обзоре рассмотрим внешний вид, технические характеристики, уровень безопасности и удобство эксплуатации HAVAL H3.

Внешний вид и дизайн HAVAL H3

HAVAL H3 — солидный SUV с мужественными чёткими линиями. Передняя часть выделяется крупной решёткой радиатора, интегрированной дневной LED-оптикой и агрессивным бампером. Боковые поверхности строгие, с выразительными арками колёс. Колёсные диски большого размера подчёркивают внедорожный характер, а разнообразие оттенков и декоративных вставок позволяет выбрать стиль под свой вкус. Такой экстерьер сразу создаёт впечатление надёжности и солидности.

Технические характеристики и комплектации

Под капотом HAVAL H3 может быть установлен рядный бензиновый двигатель объёмом около 1,5-2,0 литра, с мощностью, обеспечивающей уверенный разгон как в городе, так и на трассе. Трансмиссия — автомат или механика, возможен привод передний или полный в зависимости от комплектации. Подвеска рассчитана на разные поверхности: сопутствует комфорту на асфальте и на ухабах.

Габариты: длина, ширина и высота — внушительные, что отражает вместительность и солидность;

Багажник среднего размера, подходящий для поездок и путешествий;

Дополнительные опции: мультимедиа система с сенсорным дисплеем, навигация, камера заднего вида;

Доступные пакеты оснащения: стандартный, премиум, возможно наличие люка, кожаной отделки.

Удобство в эксплуатации — комфорт и функционал

Салон HAVAL H3 предлагает простор и удобство: посадка высокая, обзор хороший. Материалы отделки качественные, функции климат-контроля работают эффективно даже при жаре. Сиденья удерживают корпус при поворотах, имеют регулировки по высоте и поясничной поддержке. Багажник позволяет размещать багаж семьи и поездки на природу, складываемые спинки сидений повышают гибкость. Даже в городских условиях плавность хода остаётся на достойном уровне.

Безопасность и системы защиты

HAVAL H3 оснащён целым рядом систем безопасности: ABS, ESC, система контроля тяги, помощь при спуске и подъёме. Подушки безопасности для водителя и пассажиров, боковые подушки — в более оснащённых версиях. Каркас кузова усилен, что позволяет улучшить защиту при боковых и лобовых столкновениях. Камеры и датчики облегчают парковку и манёвры в тесных пространствах.

Назначение моделей и целевая аудитория

Эта модель подходит тем, кто хочет универсальный внедорожник среднего размера: для семьи, путешествий, поездок по пересечённой местности и трассе. Городу выгоднее версии с передним приводом, экономичным двигателем; тем, кто часто ездит за город, лучше обратить внимание на версию с полным приводом и улучшенной подвеской (здесь подробнее). HAVAL H3 представляет баланс между комфортом, внешним видом и пригодностью для разных условий.

Итоги: стоит ли приобретать HAVAL H3

HAVAL H3 демонстрирует высокий уровень оснащения, безопасные системы и выразительный дизайн. Недостатки могут проявляться в расходе топлива в некоторых режимах и габаритах при парковке. Если эти моменты не критичны — машина выглядит очень интересно — за свои деньги предлагает достойный пакет. Для тех, кто выбирает SUV на каждый день и для поездок — HAVAL H3 стоит рассмотреть всерьёз.