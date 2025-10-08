CHERY TIGGO 9: премиум-комфорт и современные технологии

CHERY TIGGO 9 от дилера chery самара — это флагманская модель, которая выделяется богатой комплектацией, современным дизайном и высоким уровнем безопасности. Здесь мы рассмотрим, что делает TIGGO 9 интересным выбором для тех, кто ищет удобный SUV премиум-уровня.

Дизайн и экстерьер CHERY TIGGO 9

С первого взгляда TIGGO 9 привлекает внимание стильной передней частью: большая хромированная решётка, LED-фары, вдохновлённые современными концепт-каром. Линии кузова плавно переходят от капота через боковины к корме, создавая визуальную ширину. Колёсные диски большого диаметра, контурные зеркала, стеклянная крыша (в топ-комплектациях) — всё это подчёркивает статус автомобиля, не теряя практичности.

Технические характеристики и динамика

Под капотом Tiggo 9 установлен турбированный бензиновый двигатель объёмом около 2,0-2,5 литров, обеспечивающий мощность, достаточную для уверенного старта. Автоматическая коробка передач, возможен полный привод в топовых версиях, адаптивная подвеска позволяет сгладить удары от неровностей дороги. Расход топлива в смешанном цикле находится на умеренном уровне для своего класса, особенно при спокойной езде.

Высокий крутящий момент на низких оборотах;

Система режимов езды — эконом, спорт и внедорожный;

Тормоза с вентилируемыми дисками;

Полный привод — в вариантах Premium и выше.

Интерьер и уровень комфорта

Салон Tiggo 9 просторный, отделка выполнена материалами высокого качества — кожа, мягкие вставки и декоративная подсветка. Сиденья с подогревом и вентиляцией, многорегулируемыми поясничными упорами, обеспечивают комфорт даже при длительных поездках. Мультимедиа-система с большим экраном, поддержка мобильных интерфейсов и премиум-аудио создают приятную атмосферу. Уровень шумоизоляции позволяет чувствовать себя уютно при любой скорости.

Безопасность и вспомогательные системы

TIGGO 9 оснащён современными системами безопасности: адаптивным круиз-контролем, системой предотвращения столкновений, мониторингом слепых зон и контролем полосы движения. Подушки безопасности в достаточном количестве по периметру салона, боковые и занавесочные подушки — всё это доступно в старших комплектациях. Электронные ассистенты помогают водителю в сложных ситуациях и при манёврах.

Возможности эксплуатации

Этот автомобиль одинаково подходит для ежедневных поездок по городу и загородных маршрутов. Городской режим потребует внимания к габаритам, особенно парковка, но обзорность и камеры облегчают задачи. На трассе чувствуется устойчивость, при условии правильных резины и обслуживания. Стоимость обслуживания и расходные материалы в сравнении с премиум-брендами находятся в среднем диапазоне своего сегмента.

Итог

CHERY TIGGO 9 предлагает богатый набор функций, заметный комфорт и достойный уровень безопасности. Если вы ищете SUV визуально выразительный, технологичный и удобный для повседневного использования, TIGGO 9 — сильный кандидат. Узнать ориентиры по стоимости и сравнить комплектации подробнее можно на сайте chery-atkmotors-samara.ru.