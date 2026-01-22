Автомобили JETOUR: концепция, сильные стороны и модельный ряд

Автомобильный бренд JETOUR, представляющий семейство современных кроссоверов и внедорожников, активно укрепляет свои позиции на российском рынке. Основной акцент марки — сочетание функциональности, продуманной комплектации и ориентированность на семейные путешествия и практичность. Официальная информация о доступных моделях, дилерских центрах и технических характеристиках доступна на сайте официального партнёра, где представлены все актуальные автомобили марки.

JETOUR пришёл в Россию сравнительно недавно, но быстро привлёк внимание покупателей как альтернативный вариант среди китайских марок за счёт предлагаемых внедорожников и SUV-моделей с богатым оснащением. За короткий период бренд сумел сформировать устойчивую клиентскую базу, предложив модели разных размеров и классов.

Одной из наиболее обсуждаемых новинок стала модель JETOUR T2, многими рассматриваемая как универсальный вседорожник с современным дизайном и высоким уровнем комфорта. Эта модель быстро стала одним из лидеров продаж среди внедорожников бренда благодаря грамотному сочетанию характеристик и практичности.

Сильные стороны марки на российском рынке

Рост популярности JETOUR в России можно объяснить рядом факторов. Во-первых, бренд предлагает автомобили с продуманной эргономикой и набором опций, которые обычно востребованы российскими покупателями: просторные салоны, современные мультимедийные системы и широкий выбор комплектаций. Во-вторых, линейка моделей охватывает разные сегменты рынка — от компактных SUV до полноразмерных внедорожников.

Среди ключевых преимуществ можно выделить следующие:

широкий модельный ряд с акцентом на кроссоверы и внедорожники;

адаптация авто к российским дорожным условиям и климату;

комплектации с современным оборудованием безопасности;

возможность выбора между разными типами привода и силовыми агрегатами;

фокус на семейных и путешественнических возможностях автомобилей.

История продаж и динамика на рынке

С момента официального старта продаж в России в середине 2023 года бренд активно наращивал объёмы. За первые два года на российском рынке было реализовано более 60 000 автомобилей, а модели Dashing, T2 и X70 Plus заняли лидирующие позиции по спросу среди покупателей.

Согласно аналитическим данным, в июне 2024 года доля бренда на российском рынке составляла около 2 %, что позволяет JETOUR входить в топ-10 наиболее востребованных марок среди новых легковых автомобилей. Лидером продаж продолжает оставаться внедорожник T2, демонстрирующий стабильный рост интереса со стороны покупателей.

Обзор моделей линейки

Ассортимент автомобилей Джитур включает несколько ключевых моделей, ориентированных на разные сегменты SUV-рынка. В линейке представлены как компактные кроссоверы, так и более крупные автомобили с просторными салонами и расширенным набором опций.

Вот основные модели бренда, заметные в России:

JETOUR Dashing — компактный городской SUV, который стал одной из самых популярных моделей на российском рынке за счёт баланса стоимости, размеров и комплектаций. JETOUR T2 — внедорожный SUV с выразительным дизайном, просторным салоном и набором технических опций, который быстро завоевал популярность у российских водителей; модель предлагает выбор между двухлитровыми бензиновыми агрегатами и автоматической трансмиссией. JETOUR X70 Plus — среднеразмерный SUV, ориентированный на семейных покупателей с акцентом на комфорт и практичность. JETOUR X90 Plus — более крупный внедорожник с высоким уровнем оснащения и просторным салоном для пассажиров и багажа.

Концепция бренда и перспективы

Основная концепция JETOUR строится вокруг идеи «Travel+» — автомобили, которые подходят не только для ежедневных поездок по городу, но и для дальних путешествий и активного отдыха. Эта философия находит отражение в дизайне, внутреннем пространстве и технических решениях, которые учитывают потребности автомобилистов, ценящих комфорт и надёжность.

Кроме того, JETOUR активно расширяет свой присутствие не только в России, но и на других рынках, укрепляя дилерскую сеть и предлагая адаптированные автомобили для различных регионов мира. Такие шаги способствуют укреплению бренда и формированию узнаваемости на международной арене.

JETOUR — это развивающийся бренд автомобилей, который за короткий срок смог занять устойчивые позиции на российском рынке. Широкий модельный ряд, а также внимательное отношение к локальным условиям делают автомобили марки привлекательной альтернативой для тех, кто выбирает функциональные SUV-решения с современным оснащением.