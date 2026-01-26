Вопрос от предпринимателей: «На нашу компанию конкуренты подали жалобу в ФАС, обвиняя в нарушениях при проведении тендера. Параллельно пришел запрос по поводу содержания нашей рекламы в интернете — якобы она вводит потребителей в заблуждение. Ситуация критическая: нам грозят не только огромные оборотные штрафы, но и включение в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП), что поставит крест на госзакупках на два года. Времени на подготовку дали всего три дня. Реально ли отбиться от обвинений, если нарушение формально было, но неумышленное? Нужен ли профильный юрист или хватит штатного? На эти вопросы отвечает Андрей Малов».

Ответ юриста: ФАС — это «экономический спецназ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) — это не просто очередной контролирующий орган, это, если говорить простым языком, «экономический спецназ» государства. Опыт нашей компании Malov & Malov показывает, что 90% предпринимателей воспринимают вызов в ФАС как обычный суд, где можно переносить заседания, долго собирать справки и тянуть время. Это фатальная ошибка. Здесь счет идет не на месяцы, а на дни, и решение принимается молниеносно.

Давайте разберем ситуацию последовательно и логично, чтобы вы понимали, с чем имеете дело, и почему здесь нужна совершенно иная стратегия защиты, нежели в арбитражном суде.

ФАС — это спринт, а не марафон: процедурные ловушки

Первое, что вам нужно усвоить: сроки в антимонопольной службе жесткие. Если в обычном суде иск может рассматриваться полгода, то жалоба по 44-ФЗ (госзакупки) рассматривается в течение 5 рабочих дней. У вас физически нет времени на раскачку. Часто уведомление о заседании приходит в пятницу вечером, а сама комиссия назначена на утро вторника.

Почему это важно? Потому что основная работа юриста происходит до заседания. Прийти в ФАС и начать «разбираться на месте» — значит проиграть. Комиссия — это конвейер. У них десятки дел в день. Они не будут слушать долгие пространные речи о том, какая у вас хорошая компания. Им нужны факты, документы и четкая правовая позиция, изложенная на бумаге и подкрепленная доказательствами еще до начала слушаний. Если вы не предоставили письменные возражения заранее, вас могут просто не услышать в прямом смысле этого слова.

Угроза РНП: как не попасть в «черный список» бизнеса

Самый большой страх любого участника торгов — Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Попадание туда означает запрет на участие в государственных и муниципальных закупках на два года. Для многих компаний это равносильно банкротству.

Однако, и это ключевой момент, который мы в Malov & Malov всегда объясняем клиентам: включение в РНП не является автоматическим наказанием за любое нарушение. Закон говорит о том, что для включения в реестр нужно доказать недобросовестное поведение участника.

Что это значит на практике? Если вы выиграли тендер, но не смогли подписать контракт вовремя из-за того, что сломалась электронная цифровая подпись, или у банка отозвали лицензию в момент выдачи банковской гарантии — это не злой умысел. Это форс-мажор или техническая накладка. Наша задача в представлении интересов — переквалифицировать ваши действия из «уклонения» в «невозможность исполнения по объективным причинам».

Мы строим защиту на доказательстве вашей добросовестности. Мы показываем комиссии каждое ваше действие: вот письмо заказчику, вот запрос в техподдержку площадки, вот платежка за обеспечение контракта. Мы доказываем, что вы хотели заключить контракт, предпринимали для этого все усилия, но обстоятельства сложились против вас. Антимонопольный орган, видя активную позицию и реальные доказательства намерений, очень часто принимает решение не включать сведения в РНП, даже если формально срок подписания был пропущен.

Защита по делам о рекламе и недобросовестной конкуренции

Вы упомянули жалобу на рекламу. Это вторая огромная категория дел. Штрафы здесь могут достигать 500 000 рублей за каждый факт нарушения. В условиях 2026 года, когда цифровой контроль усилился, ФАС мониторит интернет и соцсети в автоматическом режиме, а конкуренты с радостью пишут доносы.

Здесь логика защиты другая. В делах о рекламе все упирается в лингвистику и восприятие. Фразы вроде «номер один», «лучший», «самый быстрый» без документального подтверждения конкретных критериев сравнения — это гарантированный штраф.

В нашей практике защита строится на двух китах:

Лингвистическая экспертиза. Мы доказываем, что спорная фраза является оценочным суждением, а не утверждением о факте. Устранение нарушения до вынесения решения. Если антимонопольный орган видит, что компания моментально отреагировала, убрала спорный баннер и признала ошибку (в разумных пределах), часто можно добиться замены штрафа на предупреждение, особенно если вы субъект малого или среднего предпринимательства и это ваше первое нарушение.

Также полезно знать, что в сложных ситуациях, требующих глубокого анализа нормативной базы, юристы часто обращаются к специализированной литературе и базах данных. Например, как указал авторитетный источник, детальный разбор прецедентов позволяет найти нестандартные ходы для защиты даже в, казалось бы, безнадежных ситуациях. Использование таких нюансов помогает нам формировать позицию, опираясь не только на закон, но и на актуальную практику его применения.

Как доказать свою добросовестность: психология комиссии

На заседании комиссии ФАС очень важен человеческий фактор. Да, это госслужащие, действующие по регламенту, но они тоже люди. Когда перед ними стоит представитель компании, который плавает в деталях, не может ответить на вопрос «почему вы не позвонили заказчику?», это вызывает раздражение и подозрение.

Успешное представление интересов — это уверенность и компетентность. Юрист должен знать каждую дату, каждую бумажку в деле. Комиссия видит: если компания наняла профессионалов, значит, она борется за свою репутацию. Это косвенный признак добросовестности. Штатный юрист (инхаус), который обычно занимается договорами аренды и кадровыми вопросами, часто теряется под перекрестным допросом комиссии ФАС. Здесь нужна специфическая «хватка» и знание административного процесса.

Оспаривание решения: когда нужно идти в суд

Если решение ФАС все-таки вынесено не в вашу пользу, это не конец. Решения антимонопольного органа можно и нужно обжаловать в Арбитражном суде. Согласно статистике, суды отменяют значительный процент решений ФАС, особенно по делам о включении в РНП и наложении крупных штрафов.

Суд рассматривает дело более глубоко и детально, чем комиссия ФАС. У суда есть время на экспертизы, на вызов свидетелей, на истребование дополнительных доказательств. Однако фундамент для победы в суде закладывается именно на стадии рассмотрения дела в ФАС. Все документы, которые вы приобщили (или не приобщили) к делу в антимонопольной службе, лягут в основу судебного разбирательства. Принести в суд «новые» доказательства, которые вы могли, но забыли показать в ФАС, очень сложно — суд их может просто не принять. Поэтому работа на стадии административного разбирательства критически важна для дальнейшей судебной перспективы.

Специфика стратегии защиты в 2026 году

Сейчас антимонопольное регулирование направлено не столько на наказание, сколько на предупреждение. Если ваша компания демонстрирует прозрачность, готовность сотрудничать и исправлять ошибки, шансы на благоприятный исход резко возрастают.

С другой стороны, «оборотные штрафы» за сговоры на торгах (картели) — это реальная угроза. Если вас обвиняют в картеле, никогда не пытайтесь решать вопрос самостоятельно. Каждое ваше слово может быть использовано против вас не только в административном, но и в уголовном деле. Здесь требуется филигранная работа по анализу хозяйственных связей, чтобы доказать их экономическую обоснованность, а не наличие сговора.

Подводя итог: выиграть спор в ФАС реально. Но для этого нужно отбросить эмоции, забыть про «справедливость» в бытовом понимании и оперировать только жесткой логикой, хронологией событий и документами. В Malov & Malov мы знаем: побеждает тот, чья папка с доказательствами толще, а аргументация — прозрачнее.

Советы пользователю: алгоритм действий

Основываясь на вашем вопросе, вот краткий алгоритм действий, который нужно выполнить прямо сейчас: