Экспертный контроль недвижимости: гарантия качества и безопасности вашего жилья

При­об­ре­те­ние новой квар­ти­ры или завер­ше­ние капи­таль­но­го ремон­та — зна­ко­вое собы­тие в жиз­ни каж­до­го чело­ве­ка. Одна­ко радость от обнов­ле­ния часто омра­ча­ет­ся риском столк­нуть­ся со скры­ты­ми дефек­та­ми, кото­рые могут про­явить­ся уже после засе­ле­ния. Ком­па­ния «Сити­проф», рабо­та­ю­щая на рос­сий­ском рын­ке с 2012 года, пред­ла­га­ет вла­дель­цам недви­жи­мо­сти ком­плекс­ное реше­ние: неза­ви­си­мую тех­ни­че­скую диа­гно­сти­ку объ­ек­тов с при­ме­не­ни­ем про­фес­си­о­наль­но­го обо­ру­до­ва­ния и юри­ди­че­скую под­держ­ку на всех эта­пах вза­и­мо­дей­ствия с застрой­щи­ка­ми или подрядчиками.

Инженерная точность как основа надёжности

Совре­мен­ные стан­дар­ты каче­ства тре­бу­ют от экс­пер­тов не про­сто визу­аль­но­го осмот­ра, а глу­бо­ко­го инстру­мен­таль­но­го ана­ли­за. Спе­ци­а­ли­сты исполь­зу­ют лазер­ные ниве­ли­ры для кон­тро­ля гео­мет­рии поме­ще­ний, теп­ло­ви­зо­ры для выяв­ле­ния зон теп­ло­по­терь, ане­мо­мет­ры для про­вер­ки вен­ти­ля­ции и тесте­ры напря­же­ния для диа­гно­сти­ки элек­тро­се­тей. Такой под­ход поз­во­ля­ет обна­ру­жи­вать про­бле­мы, неви­ди­мые нево­ору­жён­ным гла­зом: мик­ро­тре­щи­ны в стяж­ке, нару­ше­ния в мон­та­же окон­ных бло­ков, недо­ста­точ­ную адге­зию плит­ки или ошиб­ки в про­клад­ке инже­нер­ных коммуникаций.

Важ­но отме­тить, что про­фес­си­о­наль­ная при­ем­ка квар­тир, выпол­ня­е­мая атте­сто­ван­ны­ми экс­пер­та­ми, вхо­дя­щи­ми в реест­ры НОПРИЗ и НОСТРОЙ, — это не про­сто тех­ни­че­ская про­це­ду­ра, а юри­ди­че­ски зна­чи­мое дей­ствие. Резуль­та­ты осмот­ра оформ­ля­ют­ся в виде офи­ци­аль­но­го акта, кото­рый может быть исполь­зо­ван при предъ­яв­ле­нии пре­тен­зий застрой­щи­ку или в судеб­ных разбирательствах.

Клю­че­вые направ­ле­ния диа­гно­сти­че­ско­го обследования:

Кон­троль соот­вет­ствия гео­мет­ри­че­ских пара­мет­ров стен, полов и потол­ков стро­и­тель­ным нормам.

Диа­гно­сти­ка элек­три­че­ских систем: про­вер­ка зазем­ле­ния, рабо­то­спо­соб­но­сти УЗО, кор­рект­но­сти сбор­ки электрощита.

Оцен­ка каче­ства мон­та­жа окон и две­рей: гер­ме­тич­ность, плав­ность хода, отсут­ствие перекосов.

Ана­лиз состо­я­ния систем отоп­ле­ния, водо­снаб­же­ния и вен­ти­ля­ции на пред­мет соот­вет­ствия про­ект­ной документации.

Комплексный подход к защите интересов заказчика

Обна­ру­же­ние недо­стат­ков — лишь пер­вый шаг. Глав­ное пре­иму­ще­ство рабо­ты с про­филь­ной экс­перт­ной орга­ни­за­ци­ей заклю­ча­ет­ся в спо­соб­но­сти пре­вра­тить тех­ни­че­ский отчёт в инстру­мент реаль­но­го вли­я­ния. Спе­ци­а­ли­сты помо­га­ют кли­ен­там гра­мот­но сфор­му­ли­ро­вать пре­тен­зии, выбрать опти­маль­ную стра­те­гию пере­го­во­ров с под­ряд­чи­ком и, при необ­хо­ди­мо­сти, под­го­то­вить дока­за­тель­ную базу для суда.

Осо­бую цен­ность пред­став­ля­ет ситу­а­ция, когда объ­ект уже про­шёл через руки ремонт­ной бри­га­ды. В таких слу­ча­ях деталь­ная про­вер­ка ремон­та поз­во­ля­ет отде­лить реаль­ные недо­стат­ки от субъ­ек­тив­ных пре­тен­зий, зафик­си­ро­вать каче­ство исполь­зо­ван­ных мате­ри­а­лов и соот­вет­ствие выпол­нен­ных работ дизайн-про­ек­ту. Экс­пер­ты оце­ни­ва­ют рав­но­мер­ность окрас­ки, акку­рат­ность сты­ков, проч­ность уклад­ки плит­ки, функ­ци­о­наль­ность сан­тех­ни­ки и мно­же­ство дру­гих пара­мет­ров, вли­я­ю­щих на дол­го­сроч­ный ком­форт эксплуатации.

Пре­иму­ще­ства обра­ще­ния к неза­ви­си­мым экспертам:

Объ­ек­тив­ность оцен­ки, исклю­ча­ю­щая эмо­ци­о­наль­ное вли­я­ние и кон­фликт­ные ситуации.

Выяв­ле­ние скры­тых дефек­тов: от нару­ше­ний в элек­тро­мон­та­же до недо­ста­точ­ной тяги в вен­ти­ля­ци­он­ных каналах.

Под­го­тов­ка юри­ди­че­ски зна­чи­мых доку­мен­тов, име­ю­щих силу в досу­деб­ном и судеб­ном порядке.

Эко­но­мия ресур­сов за счёт свое­вре­мен­но­го устра­не­ния про­блем до финаль­ной сда­чи объекта.

Ответ­ствен­ное отно­ше­ние к недви­жи­мо­сти начи­на­ет­ся с про­фес­си­о­наль­ной диа­гно­сти­ки. Инве­сти­руя в неза­ви­си­мую экс­пер­ти­зу сего­дня, соб­ствен­ник обес­пе­чи­ва­ет себе спо­кой­ствие, без­опас­ность и уве­рен­ность в зав­траш­нем дне. Дове­ряя осмотр ква­ли­фи­ци­ро­ван­ным спе­ци­а­ли­стам, вы выби­ра­е­те не про­сто услу­гу, а надёж­но­го парт­нё­ра на пути к без­упреч­но­му каче­ству жилья. Имен­но поэто­му финаль­ный этап вза­и­мо­дей­ствия с объ­ек­том — это все­гда тща­тель­ная и все­сто­рон­няя про­вер­ка ремон­та, про­ве­дён­ная с исполь­зо­ва­ни­ем пере­до­вых тех­но­ло­гий и мно­го­лет­не­го опы­та экс­пер­тов «Сити­проф».