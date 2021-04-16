В центре Самары с 23 по 25 апреля перекроют автодороги, чтобы открыть велосезон

Центр Самары 23, 24 и 5 апреля будут перекрывать в районе стадиона «Солидарность Арена». Ограничение движения будет предприниматься на время проведения спортивных мероприятий, посвященных открытию летнего сезона велосипедного спорта. О спортивных мероприятиях, запланированных на эти дни, рассказали в мэрии города.

Там также уточнили, по каким дорогам и в какое время движение временно будет перекрываться.

В основном все мероприятия будут проходить с 8 утра до 16 часов.

В это время дорожная инспекция перекроет:

Проезд № 2;

ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота к малому Сорокину хутору;

будет освобождена от транспорта ул. Дальняя на участке в 500 метров от ул. Арена 2018.

Предусмотрен объезд этих участков общественным транспортом. Так автобусы № 96, 205 и 295 пойдут по параллельным улицам действующих маршрутов.

До 16:00 на территории проведения спортивных мероприятий будет запрещена парковка транспортных средств.