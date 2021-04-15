Интервал движения автобусов № 66 в Самаре сократили

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    • Увеличение количества автобусов в Самаре

    Время между рейсами на маршруте номер 66 в городе Самара сокращено до 13-16 минут, из-за ввода в график нового подвижного состава.

    Напомним, что маршрут № 66 проходит между Центральным автовокзалом и Куйбышевским районом Самары. Теперь автобусы на этом направлении будут ходить чаще.

    Перевозчик «СамараАвтоГаз» сообщил, что с понедельника 12 апреля на маршрут вышли дополнительно два автобуса. Теперь доставку пассажиров обеспечивает подвижной состав в количестве 10 транспортных единиц.

    Увеличение количества автобусов гарантирует сокращение ожидания машин на остановках до 13-16 минут, на прошлой неделе автобус приходилось дожидаться 15-25 минут.

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