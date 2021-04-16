В Самарской области приведут в порядок путепровод на федеральной трассе М-5 «Урал»

Подготовка к дорожным работам идет в Сызранском районе Самарской области. Там планируют отремонтировать путепровод через железную дорогу. Это 896 километр трассы М-5 «Урал», где расположен поселок Сборный и станция «Радуга».

Всего запланировано к реконструкции 70 м путепровода. На этом участке поменяют дорожное покрытие, заменят опоры и конструкции мостового полотна. Планируется частично заменить балки пролетных строений.

Приведут в порядок подходы к путепроводу и произведут ремонт лестничных маршей на насыпи. Также с целью обеспечения безопасности будут установлены ограждения. Дорожные работы завершаться в октябре этого года нанесением разметки.

Ответственным за ремонт путепровода является ФКУ «Поволжуправтодор».

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ