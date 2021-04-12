В Самаре утвердили тарифы для владельцев задержанных маломерных судов на 2021-2025 гг

Департамент Самарской области по налогам и тарифам откорректировал ценовую политику, касающуюся хранения и транспортировки задержанных катеров, яхт, гидроциклов и лодок.

Корректировка направлена на понижение стоимости слуг на спецстоянке для проштрафившихся маломерных судов. Теперь за стоянку гидроцикла надо будет уплатить 70 руб. в час, это меньше прежней тарификации, которая составляла 186 руб. в час.

Спецстоянка для моторок подешевела на 188 рублей в час. Теперь за ее использование надо будет уплатить уже не 267, а 79 руб./час. Стоянка на штрафплощадке парусных, парусно-моторных судов и судов особой конструкции — снизилась с 435 руб/час до 104 руб./час.

Доставка судна до стоянки тоже подешевела. Ее расписали по габаритам судов. Для тех, чсья длина корпуса 6 метров и меньше доставка обойдется в 6 738 рублей. От 6 до 10 метров — в 10661 рубль. Транспортировка судна от 10 до 20 метров обойдется владельцу в 16 801 рубль.

Напомним, что раньше транспортировка для всех судов оплачивалась одинаково суммой в 17 716 рублей.