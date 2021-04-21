24 апреля Самара выйдет на Всероссийский субботник

В РФ для про­ве­де­ния суб­бот­ни­ка выбра­ли 24 апре­ля. Самар­ский реги­он готов при­со­еди­нить­ся к это­му мероприятию.

При­ве­де­ние в поря­док тер­ри­то­рий после зимы будет про­хо­дить повсе­мест­но под лозун­га­ми улуч­ше­ния город­ской сре­ды и эко­ло­гии. Содей­ство­вать про­ве­де­нию суб­бот­ни­ка взя­лось Мин­стро­и­тель­ство и жилищ­но-ком­му­наль­но­го хозяй­ства РФ.

В меро­при­я­тии могут поучаст­во­вать все жела­ю­щие. Жиль­цов мно­го­эта­жек ожи­да­ют на при­до­мо­вой тер­ри­то­рии, что­бы выса­дить дере­вья, убрать в подъ­ез­дах и обла­го­ро­дить клум­бы. Все это создаст ком­форт­ные и при­ят­ные усло­вия во дво­рах, где про­во­дят вре­мя сами жиль­цы и их дети.

Министр стро­и­тель­ства и ЖКХ РФ Мак­сим Его­ров наде­ет­ся, что на при­зыв отклик­нуть­ся мно­гие рос­си­яне и пре­вра­тят акцию в мас­штаб­ное народ­ное действо.