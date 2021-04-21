24 апреля Самара выйдет на Всероссийский субботник

В РФ для проведения субботника выбрали 24 апреля. Самарский регион готов присоединиться к этому мероприятию.
Приведение в порядок территорий после зимы будет проходить повсеместно под лозунгами улучшения городской среды и экологии. Содействовать проведению субботника взялось Минстроительство и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
В мероприятии могут поучаствовать все желающие. Жильцов многоэтажек ожидают на придомовой территории, чтобы высадить деревья, убрать в подъездах и облагородить клумбы. Все это создаст комфортные и приятные условия во дворах, где проводят время сами жильцы и их дети.
Министр строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров надеется, что на призыв откликнуться многие россияне и превратят акцию в масштабное народное действо.