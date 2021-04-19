Дачные автобусные перевозки в Самаре будут возобновлены с 1 мая 2021 года

В мэрии Самары 1 мая объявлен началом дачного сезона. В этот день возобновятся перевозки пассажиров по маршрутам дачных кооперативов.
В минувшие годы сезон открыли чуть раньше, в апреле, запустив пробные рейсы. Но они себя не оправдали. Прохладная погода не вызывала массового желания у граждан ехать на природу. Поэтому было решено отложить начало перевозок на первые майские дни и не устраивать пробных рейсов в апреле.
Апрельские теплые деньки оставили для инспектирования проселочных дорог Госавтоинспекцией и дорожными службами. Это предотвратит неожиданности на маршруте и обеспечит людям безопасную поездку.
Из-за карантина маршруты в садовые кооперативы в прошлом году открылись лишь в июне и обеспечивали доставку граждан на этих направлениях до ноября.