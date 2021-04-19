Дачные автобусные перевозки в Самаре будут возобновлены с 1 мая 2021 года

В мэрии Сама­ры 1 мая объ­яв­лен нача­лом дач­но­го сезо­на. В этот день воз­об­но­вят­ся пере­воз­ки пас­са­жи­ров по марш­ру­там дач­ных кооперативов.

В минув­шие годы сезон откры­ли чуть рань­ше, в апре­ле, запу­стив проб­ные рей­сы. Но они себя не оправ­да­ли. Про­хлад­ная пого­да не вызы­ва­ла мас­со­во­го жела­ния у граж­дан ехать на при­ро­ду. Поэто­му было реше­но отло­жить нача­ло пере­во­зок на пер­вые май­ские дни и не устра­и­вать проб­ных рей­сов в апреле.

Апрель­ские теп­лые день­ки оста­ви­ли для инспек­ти­ро­ва­ния про­се­лоч­ных дорог Гос­ав­то­ин­спек­ци­ей и дорож­ны­ми служ­ба­ми. Это предот­вра­тит неожи­дан­но­сти на марш­ру­те и обес­пе­чит людям без­опас­ную поездку.

Из-за каран­ти­на марш­ру­ты в садо­вые коопе­ра­ти­вы в про­шлом году откры­лись лишь в июне и обес­пе­чи­ва­ли достав­ку граж­дан на этих направ­ле­ни­ях до ноября.