«Крылья Советов» одержали разгромную победу над столичным «Торпедо»

Вчера, 28 апреля, футболисты самарского клуба «Крылья Советов» принимали московскую команду «Торпедо» в рамках 39-ого тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ. Гости уехали разочарованные своей игрой и напористостью местной команды. Счет можно назвать разгромным: 5:1 в пользу игроков команды «Крылья Советов».
Свой гол москвичи забили на 19 минуте, но на этом их везение закончилось. В их ворота на протяжении матча влетело 4 мяча. Пятый по неосторожности забил в свои ворота футболист «Торпедо» Андрей Евдокимов.
У самарской команды этот матч стал тринадцатым в серии беспроигрышных спортивных баталий. Только один матч из 13 был сыгран в ничью, остальные — бесспорная победа игроков.
Теперь болельщики самарской команды ожидают такой же хорошей игры в Жигулевске, куда футболисты оправятся 2 мая, чтобы провести матч с «Акроном».