«Крылья Советов» одержали разгромную победу над столичным «Торпедо»

Вче­ра, 28 апре­ля, фут­бо­ли­сты самар­ско­го клу­ба «Кры­лья Сове­тов» при­ни­ма­ли мос­ков­скую коман­ду «Тор­пе­до» в рам­ках 39-ого тура ОЛИМП-Пер­вен­ства ФНЛ. Гости уеха­ли разо­ча­ро­ван­ные сво­ей игрой и напо­ри­сто­стью мест­ной коман­ды. Счет мож­но назвать раз­гром­ным: 5:1 в поль­зу игро­ков коман­ды «Кры­лья Советов».

Свой гол моск­ви­чи заби­ли на 19 мину­те, но на этом их везе­ние закон­чи­лось. В их воро­та на про­тя­же­нии мат­ча вле­те­ло 4 мяча. Пятый по неосто­рож­но­сти забил в свои воро­та фут­бо­лист «Тор­пе­до» Андрей Евдокимов.

У самар­ской коман­ды этот матч стал три­на­дца­тым в серии бес­про­иг­рыш­ных спор­тив­ных бата­лий. Толь­ко один матч из 13 был сыг­ран в ничью, осталь­ные — бес­спор­ная побе­да игроков.

Теперь болель­щи­ки самар­ской коман­ды ожи­да­ют такой же хоро­шей игры в Жигу­лев­ске, куда фут­бо­ли­сты опра­вят­ся 2 мая, что­бы про­ве­сти матч с «Акро­ном».