В ночь на Пасху в Самаре пустят специальные автобусные рейсы от храмов

Администрация Самарской области позаботилась о том, чтобы граждане, желающие принять участие в церковном богослужении, которое перед Пасхой проходит в ночное время, смогли разъехаться по домам.
В этот раз ночная служба начнется с вечера первого мая и продолжиться до второго мая. Поэтому было решено выделить транспорт, который станет курсировать от основных храмовых сооружений. Рейсы будут осуществляться с двух часов ночи.
В Самаре в ночное время не сложно будет уехать от:
- Покровского кафедрального собора, что находится по адресу: ул. Ленинская, 75а,
- Софийского собора на набережной,
- Церкви, выстроенной в честь Георгия Победоносца на пл. Славы,
- Церкви апостолов Петра и Павла по улице Буянова, 135 А,
- Кирилло-Мефодиевского собора по улице Ново-Садовая, 260.