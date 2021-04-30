В ночь на Пасху в Самаре пустят специальные автобусные рейсы от храмов

Адми­ни­стра­ция Самар­ской обла­сти поза­бо­ти­лась о том, что­бы граж­дане, жела­ю­щие при­нять уча­стие в цер­ков­ном бого­слу­же­нии, кото­рое перед Пас­хой про­хо­дит в ноч­ное вре­мя, смог­ли разъ­е­хать­ся по домам.

В этот раз ноч­ная служ­ба нач­нет­ся с вече­ра пер­во­го мая и про­дол­жить­ся до вто­ро­го мая. Поэто­му было реше­но выде­лить транс­порт, кото­рый ста­нет кур­си­ро­вать от основ­ных хра­мо­вых соору­же­ний. Рей­сы будут осу­ществ­лять­ся с двух часов ночи.

В Сама­ре в ноч­ное вре­мя не слож­но будет уехать от: