В ночь на Пасху в Самаре пустят специальные автобусные рейсы от храмов

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    • Пасха

    Адми­ни­стра­ция Самар­ской обла­сти поза­бо­ти­лась о том, что­бы граж­дане, жела­ю­щие при­нять уча­стие в цер­ков­ном бого­слу­же­нии, кото­рое перед Пас­хой про­хо­дит в ноч­ное вре­мя, смог­ли разъ­е­хать­ся по домам.

    В этот раз ноч­ная служ­ба нач­нет­ся с вече­ра пер­во­го мая и про­дол­жить­ся до вто­ро­го мая. Поэто­му было реше­но выде­лить транс­порт, кото­рый ста­нет кур­си­ро­вать от основ­ных хра­мо­вых соору­же­ний. Рей­сы будут осу­ществ­лять­ся с двух часов ночи.

    В Сама­ре в ноч­ное вре­мя не слож­но будет уехать от:

    • Покров­ско­го кафед­раль­но­го собо­ра, что нахо­дит­ся по адре­су: ул. Ленин­ская, 75а,
    • Софий­ско­го собо­ра на набережной,
    • Церк­ви, выстро­ен­ной в честь Геор­гия Побе­до­нос­ца на пл. Славы,
    • Церк­ви апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла по ули­це Буя­но­ва, 135 А,
    • Кирил­ло-Мефо­ди­ев­ско­го собо­ра по ули­це Ново-Садо­вая, 260.

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