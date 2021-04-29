Улица Нагорная в Самаре будет перекрыта несколько месяцев

С сегодняшнего дня для движения автотранспорта будет перекрыта улица Нагорная. Временная мера будет предпринята в связи с проведением работ по ремонту теплосети.
30 апреля в 8 часов утра на участке от Калинина до пр. Кирова движение прекратится. Ремонтные работы займут почти три месяца, их планируют завершить 26 июля 2021 года.
За это время коммунальные предприятия должны проложить 1300 метров труб и коммуникаций для теплосети.
Подобные работы уже начались по улице Печерской. Там перекрыт участок от ул. Аврора до 4‑го проезда. Движение там будет восстановлено только 24 июня, когда работы по замене участка теплосети в 400 метров будут полностью завершены.