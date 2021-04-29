Улица Нагорная в Самаре будет перекрыта несколько месяцев

С сего­дняш­не­го дня для дви­же­ния авто­транс­пор­та будет пере­кры­та ули­ца Нагор­ная. Вре­мен­ная мера будет пред­при­ня­та в свя­зи с про­ве­де­ни­ем работ по ремон­ту теплосети.

30 апре­ля в 8 часов утра на участ­ке от Кали­ни­на до пр. Киро­ва дви­же­ние пре­кра­тит­ся. Ремонт­ные рабо­ты зай­мут почти три меся­ца, их пла­ни­ру­ют завер­шить 26 июля 2021 года.

За это вре­мя ком­му­наль­ные пред­при­я­тия долж­ны про­ло­жить 1300 мет­ров труб и ком­му­ни­ка­ций для теплосети.

Подоб­ные рабо­ты уже нача­лись по ули­це Печер­ской. Там пере­крыт уча­сток от ул. Авро­ра до 4‑го про­ез­да. Дви­же­ние там будет вос­ста­нов­ле­но толь­ко 24 июня, когда рабо­ты по замене участ­ка теп­ло­се­ти в 400 мет­ров будут пол­но­стью завершены.